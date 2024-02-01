Зеленский назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях
Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях получило нового начальника. В соответствии с указом президента Владимира Зеленского, им стал Александр Надточий.
Документ опубликован на сайте Офиса президента. Указ (№38/2024) глава государства подписал 31 января 2024 года.
"Назначить Надточия Александра Николаевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", – сказано в тексте.
Надточий до этого работал на должности первого заместителя начальника ГУ СБУ на Донетчине и Луганщине – начальником 2-го управления.
Добавим, что в этот же день (31 января) своим указом Зеленский уволил Романа Семенченко – руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ.
Как писал OBOZ.UA:
– Вечером 29 января в сети появилась информация о том, что Валерий Залужный якобы снят с должности главнокомандующего ВСУ. Однако спикер президента Украины Сергей Никифоров опроверг это. В Минобороны слухи прокомментировали так: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда".
– В Financial Times утверждают, что Зеленский якобы планировал кадровые перестановки, но отложил увольнение из-за того, что информация попала в СМИ.
– Что может стоять за "сливом" данных о якобы увольнении главнокомандующего, читайте по ссылке.
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