Зеленский отложил увольнение Залужного из-за огласки в СМИ – Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский все равно отправит в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Глава государства отложил увольнение из-за того, что информация попала в СМИ.

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Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на информацию собственных источников, знакомых с данным вопросом. Так, Зеленский в понедельник предложил Залужному новую роль советника по обороне, но генерал отказался.

Двое источников заявили, что Зеленский ясно дал Залужному понять, что независимо от того, примет ли он эту роль, он будет отстранен от своей нынешней должности.

Четыре человека заявили, что, хотя в офисе Зеленского было принято решение об увольнении Залужного, он не может быть отстранен от должности в течение некоторого времени после того, как сообщения об этих планах появились в украинских СМИ.

Предложение президента о новой роли генералу последовало за месяцами спекуляций о его судьбе, подкрепленных сообщениями о напряженности между ними.

Их напряженные отношения стали достоянием гласности в ноябре после того, как широко разрекламированное контрнаступление Украины не смогло достичь своих амбициозных целей по возвращению оккупированных территорий и перерезанию сухопутного моста России с Крымом.

Тогда Залужный заявил, что война зашла в "патовую ситуацию", из-за чего администрация президента раскритиковала его.

Согласно украинскому социологическому опросу, опубликованному в декабре, 88% украинцев заявили, что доверяют Залужному, по сравнению с 62% процентами, которые заявили, что доверяют Зеленскому.

Украинский историк и журналист Михаил Жирохов отметил, что отставка Залужного окажет очень негативное влияние на моральный дух армии.

Замена Залужного может также нервировать западных партнеров Украины, в том числе военных чиновников, которые в течение последних двух лет тесно сотрудничали с генералом при разработке стратегии ведения боевых действий.

Сам Залужный никак не прокомментировал информацию о своем увольнении. Однако в понедельник он опубликовал в Facebook недатированное селфи с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой, на котором оба были одеты в толстовки украинской армии.

По словам всех четырех источников, знакомых с вопросом, на данный момент неясно, кто заменит Залужного на посту главнокомандующего.

Возможными кандидатами являются командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский и глава управления военной разведки страны Кирилл Буданов. Оба они близки к Зеленскому.

Напомним, вечером 29 января стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный якобы уволен с должности. Такое решение, как сообщили источники, принял президент Владимир Зеленский.

Спикер президента Сергей Никифоров, комментируя для OBOZ.UA информацию об отставке Залужного, сказал: "Нет предмета разговора".

Между тем источники OBOZ.UA рассказали, что Зеленский действительно встречался с Залужным и предложил ему покинуть пост главнокомандующего ВСУ в обмен на должность помощника или советника, но тот отказался.

Напомним, на фоне неугомонных слухов о натянутых отношениях между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным официальный Киев пытается внести ясность в этот якобы конфликт. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 5 декабря говорил, что нет оснований говорить об отставке генерала, поскольку он четко выполняет свои функции.

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