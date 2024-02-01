Зеленский уволил начальника важного департамента СБУ – указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский таки подписал указ об увольнении, но не главнокомандующего. Глава государства уволил своим указом Романа Семенченко – начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

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Об этом говорится на сайте Офиса президента, где обнародовали указ главы государства №37/2024. Владимир Зеленский подписал документ сегодня, 31 января.

"Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Следует отметить, что Роман Семенченко стал одним из первых, кого президент Владимир Зеленский назначил на должности Службы безопасности Украины. Причем не раз, а дважды.

11 октября 2019 года Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по контролю над деятельностью СБУ. В этой должности Семенченко состоял более полутора лет.

15 июня 2021 года президент уволил его с этой должности.

В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, которым назначил Семенченко начальником департамента защиты национальной государственности СБУ.

В должности в СБУ Роман Семенченко состоял и при двух предыдущих президентах Украины.

Так, в 2013 году при Викторе Януковиче он занимал должность начальника управления СБУ в Житомирской области. На этом же месте он продолжил работать и при президенте Петре Порошенко.

Как сообщали журналисты-расследователи slidstvo.info, семья Романа Семенченко владеет двумя квартирами в Киеве, одна из которых имеет площадь почти 500 кв. м, поместьем под Днепром, девятью земельными участками, тремя элитными внедорожниками и двумя водными мотоциклами.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил личного уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ. Им стал Роман Семенченко.

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