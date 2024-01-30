Ступак объяснил, что стоит за слухами об увольнении Залужного

"Слив" информации о якобы увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного мог быть специальным, чтобы проверить, кто в Офисе президента является "источником" некоторых "инсайдов". Однако есть и другой вариант – запуск фейка мог быть проверкой реакции граждан.

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Такими предположениями в комментарии OBOZ.UA поделился военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он подчеркнул, что это только его личное мнение и всего лишь догадки.

"Может быть, как вариант, мы имеем дело с тестированием, скажем так, "водопроводной системы" в Офисе президента. Когда пытаются тестить систему и выяснить, так откуда же происходят утечки, как вариант, запуская откровенную дезинформацию (на этом этапе) и ожидая 10-20 минут, может быть час-полтора, где она вылезет. Ты четко знаешь: я сказал эту информацию человеку с фамилией "А", через полтора часа бывший народный депутат, известный журналист публикует это. И так можно исследовать всю цепочку", – объяснил Ступак.

Вторым вариантом он назвал тестирование общественного мнения внутри страны.

"Например, первый раз это была такая информационная бомба, потом второй раз – информационная волна, третий раз – "ну мы уже переживали в декабре, в январе"... И на четвертый раз, может, уже действительно появится указ об увольнении и оно будет намного проще информационно воспринято", – поделился размышлениями эксперт.

Он также сказал, что "рано или поздно" Залужного могут уволить.

Напомним: вечером 29 января в сети появилась информация о том, что Залужный якобы снят с должности главнокомандующего ВСУ. Однако спикер президента Украины Сергей Никифоров опроверг это.

В Минобороны слухи прокомментировали так: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это не правда".

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой. Военные обсудили ситуацию на фронте и риски безопасности.

– Ранее Залужный сообщил, что созвонился с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Они обменялись мнениями относительно тактики и стратегии Украины и Североатлантического альянса в условиях широкомасштабного вторжения РФ.

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