Никакого признания оккупации: в Британии прошли переговоры представителей безопасности США, Европы и Украины

Представители Украины, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Польши 9 августа встретились в резиденции Чивнинг-Хаус (Англия), чтобы обсудить детали будущих переговоров американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. В Украине эту встречу охарактеризовали как конструктивную.

Зеленский заявил, что партнеры получили "все наши сигналы"

Вечером в субботу в обращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему уже доложили о том, как прошли переговоры в Соединенном Королевстве.

Известно, что на этой встрече Киев представляли глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров; Вашингтон – вице-президент Джей Ди Вэнс; Лондон – министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Зеленский заявил, что "встреча была конструктивной" и Украину слышат.

"Наши сигналы все передали. Наши доводы слышат. Опасности учитывают. Путь к миру для Украины должен определяться вместе и только вместе с Украиной – это принципиально. И важно, чтобы общие подходы, общее видение сработали в настоящий мир. Консолидированная позиция. Прекращение огня. Прекращение оккупации. Прекращение войны. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!" – сказал глава государства.

Лэмми заверил, что Британия неизменно стоит на стороне Украины

На своей странице в X (Twitter) глава британского МИД отчитался о состоявшейся встрече с Ермаком, Умеровым, Вэнсом и европейскими советниками по национальной безопасности. Они обсудили дальнейшие шаги на пути к миру.

"Поддержка Украины со стороны Великобритании остается неизменной, и мы продолжаем работать над достижением справедливого и прочного мира", – написал Лэмми и поделился фотографиями.

Ермак поблагодарил за "максимально конструктивный подход"

Руководитель ОП Украины назвал встречу важной и отдельно выразил благодарность вице-президенту США "за участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надежного мира".

"Благодарен каждому за максимально конструктивный подход. Позиции звучали четкие: надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня – необходимо. Линия фронта – не граница.

Партнеры поддерживают нас не только словами – помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится", – написал Ермак в X.

В СМИ говорят о "значительном прогрессе"

Американский корреспондент Барак Равид со ссылкой на неназванного чиновника из США поделился комментарием на платформе X.

Переговоры, по его информации, длились несколько часов. Собеседник заявил журналисту: "Сегодняшние многочасовые встречи обеспечили значительный прогресс на пути к достижению цели президента Трампа – положить конец войне в Украине в преддверии предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске".

Что предшествовало

Ранее в прессе заявили, что чиновники из США, Украины и еще нескольких европейских стран встретятся в Британии, чтобы согласовать позиции перед запланированным саммитом Путина и Трампа на Аляске.

В The Wall Street Journal сообщали, что представители Европы и Украины на уровне советников по нацбезопасности согласовали свое предложение по условиям прекращения огня. Украинско-европейский ответ на "российский план" уже донесен американской стороне.

