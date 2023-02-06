Зеленский может приехать на саммит ЕС в Брюссель, который состоится на этой неделе – FT

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит Европейского Союза в Брюссель, который состоится на этой неделе. Но из соображений безопасности поездка украинского лидера может сорваться.

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Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на информацию людей, проинформированных о планах главы государства. Ожидается, что Зеленский выступит на специальной сессии Европейского парламента, что станет его вторым визитом за пределы Украины с момента широкомасштабного вторжения РФ.

Украина является страной-кандидатом на вступление в ЕС и настаивает на ускоренном вступлении в блок. Государства-члены ЕС являются крупнейшим поставщиком оружия в Украину после США. В прошлом месяце ЕС начал предоставлять стране кредит в размере 18 млрд евро.

На прошлой неделе Зеленский принимал в Киеве президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Европейского совета Шарля Мишеля. Отвечая на вопрос о перспективе визита в Брюссель, он подтвердил связанные с такой поездкой опасения по поводу безопасности.

"Откровенно говоря, есть большие риски, если я куда-то еду. Это правда", – сказал президент.

Единственным зарубежным визитом украинского президента после широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года стала декабрьская поездка в Вашингтон, где он провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил на совместном заседании Конгресса.

27 лидеров ЕС уже запланировали встречу в Брюсселе в четверг на саммите, где темами будут Украина, миграция и реакция блока на Закон США о снижении инфляции. Зеленский регулярно выступал в Европейском совете с начала войны, но всегда в режиме видеоконференции.

Потенциальная поездка состоится на фоне того, как украинские защитники готовятся к новой крупномасштабной атаке российских войск. Кремль стремится вернуть себе инициативу в войне и захватить остальную часть Донбасса на востоке Украины. В последние дни украинские официальные лица неоднократно предупреждали о наступлении России.

В то время как фон дер Ляйен и Мишель решительно выступали за вступление Украины в ЕС, некоторые европейские столицы гораздо более осторожно относятся к этому плану, который обсуждался в четверг на встрече в Киеве между украинским правительством и более чем дюжиной еврокомиссаров.

Напомним, 3 февраля 2023 года в столице Украины Киеве прошел саммит Украина – ЕС. В ходе встречи Украина подтвердила свою решимость как можно быстрее начать переговоры о членстве в Европейском Союзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Европейский Союз официально поддержал украинскую формулу мира. Об этом сказано в итоговом заявлении саммита.

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