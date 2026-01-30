'Зеленский и Путин ненавидят друг друга': Трамп о перспективах мирного соглашения

Глава Белого дома Дональд Трампв очередной раз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Путин ненавидят друг друга. При этом американский лидер убежден, что Украина и РФ имеют "хорошие шансы" заключить мирное соглашение даже без его посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Видео дня

Об этом Трамп сказал во время общения с прессой в пятницу, 30 января. При этом он не забыл всем напомнить, что якобы "закончил восемь войн".

По словам президента США, все те конфликты, которые он якобы прекратил, были сложнее войны в Украине. Трамп заявил, что препятствием к достижению мирного соглашения между Киевом и Москвой является ненависть Зеленского и Путина друг к другу.

"Я считаю, что они имеют шанс. Мы пытались. Я закончил восемь войн - все они, по моему мнению, были сложнее, чем эта. Но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это очень усложняет ситуацию. Но я считаю, что мы очень близки к заключению соглашения", - сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что в войне в Украине уже погибли сотни тысяч людей, "преимущественно солдат".

Он в очередной раз разбрасывался цифрами, взятыми "с потолка". Так, по словам Дональда Трампа, в прошлом месяце Украина и РФ потеряли 29 000 военных. И именно это, по его мнению, дает "хорошие шансы" для заключения сделки.

"29 тысяч солдат за один месяц. 27 тысяч за месяц до того. Я думаю, что да, у нас есть хорошие шансы достичь соглашения", – подчеркнул президент США.

Переговоры в Абу-Даби

Первый раунд переговоров по завершению войны в Украине состоялся в Абу-Даби 23 января.

Это были по сути первые за долгое время полноценные переговоры между Украиной, Россией и США. Они завершились без прорыва, но с важными маркерами изменения самого процесса. Тем не менее, никакого реального компромисса между Киевом и Москвой так и не появилось.

Россия в очередной раз настаивает на неприемлемых требованиях – выведении ВСУ с неоккупированной части Донецкой области и на фактическом замораживании фронта в Запорожской и Херсонской областях без отказа от будущих претензий. Украина эти требования отвергает.

Напомним, что очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров по прекращению войны в Украине. При этом США могут присутствовать на этих переговорах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!