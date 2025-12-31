Румыния выделит €50 млн на поддержку обороны Украины через механизм PURL

Украина получит от Румынии финансовую помощь на сумму 50 млн евро на поддержку обороны. Таким образом правительство Румынии приняло решение присоединиться к механизму PURL, предусматривающему закупку американского вооружения для нужд Украины.

Видео дня

Об этом сообщила министр иностранных дел Румынии Оана Цою в соцсети X. Она подчеркнула, что помощь будет направлена на усиление возможностей Киева и приближение устойчивого мира.

"Правительство Румынии приняло решение присоединиться к государствам, которые делают вклад в предложение Соединенных Штатов по "Списку приоритетных закупок для обороны Украины" (PURL), с вкладом в размере 50 миллионов евро, вместе с большинством европейских союзников и других государств-единомышленников", – говорится в сообщении.

Участие Румынии в PURL

Цою добавила, что финансирование в рамках механизма PURL предусмотрено в рамках бюджетного лимита на 2025 год. Также министр подчеркнула, что привлечение Румынии к инициативе PURL под эгидой США усиливает безопасность в регионе и полностью согласуется с ее обязательствами как члена НАТО и Стратегическим партнерством с Вашингтоном.

Политик отметила, что благодаря усилиям главы Белого дома Дональда Трампа, европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского недавние переговоры в США приблизили достижение справедливого и прочного мира.

"Румыния вносит вклад в европейский и союзный дипломатический диалог, а также в совместные усилия, направленные на создание значительных гарантий безопасности как для Украины, так и для региона", – говорится в сообщении.

Напомним, до конца 2025 года Украина получит через механизм скорой помощи PURL военное оборудование со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов. Для покрытия дефицита страны-участницы Альянса увеличили свои военно-промышленные мощности. В частности, в перечень вошли системы ПВО, боеприпасы и критические запчасти.

Как сообщал OBOZ.UA, более половины стран-участниц НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. В частности, к программе присоединилась Финляндия, о чем заявил министр обороны страны Антти Хаккинен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!