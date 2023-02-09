Макрон существенно изменил свою позицию по отношению к Украине после того, как хотел сохранить лицо Путина, – Зеленский в интервью Le Figaro

С тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "унижать" Россию – опасно, а его слова о том, что российскому диктатору Владимиру Путину необходимо "сохранить лицо" стали мемом, прошло менее года. Однако за это время Макрон существенно изменился.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro. По его словам, Макрон "изменился по-настоящему".

Зеленский подчеркнул, что именно лидер Франции "открыл двери" для поставок танков Украине.

"Я думаю, он изменился. В этот раз он изменился по-настоящему. Ведь именно он открыл дверь для снабжения танков. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Я считаю, что это был реальный сигнал", – заявил президент.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас между Украиной и Францией есть настоящее доверие.

"У нас было много разговоров с Францией, Германией и другими странами. Я думаю, что сегодня есть настоящее доверие", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине легкие колесные танки AMX-10 RC, не дожидаясь международных соглашений между союзниками по коалиции помощи Украине. Кроме того, Франция серьезно задумалась о предоставлении нашей армии танков Leclerc собственного производства. Эммануэль Макрон поручил своему министру обороны заняться изучением такой возможности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля Владимир Зеленский после визита в Лондон прибыл в Париж, где встретился с Макроном и Шольцом. Лидеры наций обсудили дальнейший ход войны с Россией и поставки украинской армии современной техники, включая боевые самолеты.

Эммануэль Макрон поддержал формулу мира, предложенную Украиной для окончания войны с Россией. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа в установлении справедливого мира.

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