Зеленский: не существует никакой рациональной причины, почему Украина до сих пор не в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, то не существует ни единой реальной причины, почему Украина до сих пор не стала членом НАТО. Он сказал, что украинские воины, которые мужественно и героически сражаются на поле боя с российскими оккупантами, защищая общие интересы Европы, должны быть в одном ряду с военными Альянса.

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Об этом глава государства сказал во время выступления на церемонию награждения премией Карла Великого в Аахене 14 мая. Трансляция опубликована на Youtube-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что судя по реальным действиям Украины, то наша страна уже член блока, однако де-юре решение еще принято. Он призвал членов НАТО ускорить создание алгоритма для того, чтобы принять Украину.

"Нет ни одной рациональной причины, почему наши воины, которые сражаются ради нашей общей свободы и ценностей, не в одной организации со всеми другими воинами Альянса", – заявил президент.

Когда Украина станет членом Североатлантического Альянса, это будет историческим результатом не только для нашей страны, но и для самого НАТО, сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что флаги НАТО рядом с флагами Украины на восточной границе станут мощным замком, который будет "держать российский империализм в прошлом всегда".

Отметим, что 10 мая состоялось заседание Военного комитета НАТО, на котором были обсуждены стратегические направления развития возможностей Альянса. Руководители обороны стран – членов НАТО также подтвердили свою поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

На заседании члены подтвердили мировую опасность России.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина надеется получить от союзников четкий сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс. Киев хотел бы услышать от партнеров нечто большее, чем об "открытых дверях" Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL, во избежание бесконечной войны против России Запад должен обеспечить длительную безопасность Украины. Для этого в первую очередь необходимо предоставить нашей стране четкую перспективу членства в НАТО, написали глава ОП Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в статье для издания Spiegel.

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