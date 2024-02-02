В ближайшее время состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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Основной вопрос – увольнение с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначение нового военного руководства.

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Текст указу президента по звільненню Залужного підготовлений 29 січня. Того дня Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський на зустрічі за участі міністра оборони Р.Умерова запропонував Залужному добровільно подати у відставку, але генерал самостійно залишати посаду відмовився.

Тепер Зеленський буде обговорювати на Ставці питання зміни значної частини військового керівництва, і у тому числі Залужного. Президент переконує усіх підтримати його рішення, щоб це була спільна позиція Ставки.

Офіс президента побоюється негативних політичних та інформаційних наслідків звільнення Залужного.

Тому зміни плануються на різних рівнях. Зокрема, в офісі активно обговорюється просування до двох десятків авторитетних в ЗСУ та Нацгвардії командирів, переважно комбригів, на вищі посади. Проводяться широкі консультації щодо того, які саме командири мають сильну репутацію в армії та суспільстві та на які посади їх можна призначати.

Кандидати на заміну Залужному розглядаються на даний момент начальник ГУР МО К.Буданов та командувач сухопутних військ О.Сирський, причому не виключається варіант призначення у тандемі.