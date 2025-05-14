Зеленский: если Путин не приедет в Турцию, это будет выглядеть как его полное поражение

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность лично встретиться в Стамбуле с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также снова подчеркнул важность немедленного прекращения огня и отметил, что во время возможной встречи важно найти "формат, чтобы положить конец войне".

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Глава государства также заявил, что отказ Путина прилететь в Стамбул будет для диктатора "полным поражением". Об этом Зеленский заявил в интервью Libération и ряду других европейских СМИ.

В разговоре с журналистами президент Украины затронул тему российско-украинских переговоров, которые могут начаться 15 мая в Турции. Он снова подтвердил свою готовность к личной встрече с российским диктатором.

"Важно понять цель моей встречи с Путиным. Мы с ним не можем сейчас во всем договориться, это невозможно. […] Но мы должны как-то найти формат, чтобы положить конец войне", – заявил Зеленский, подчеркнув важность немедленного прекращения огня.

Глава государства также убежден, что приезд Путина в Стамбул или его отсутствие там скажут о многом. В том числе, и о готовности России к реальному прекращению войны.

"Если он не приедет, значит, он не ищет политической победы... Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение", – заявил Зеленский.

Напомним, в ходе этого же интервью президент Украины озвучил ожидания от возможных переговоров с Путиным. Он заявил, что его потенциальная встреча с российским диктатором в Турции 15 мая не может быть просто символической. Глава государства подчеркнул, что важно понять цель встречи и выйти из нее с политической победой.

Зеленский отметил, что речь может идти, например, о прекращении огня или обмене пленными по принципу "всех на всех".

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