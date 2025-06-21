Зеленский: 39 компаний помогают РФ создавать 'Орешник', 21 из них – не под санкциями

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия продолжает использовать западные технологии и компоненты для создания оружия. В частности, почти 40 компаний задействованы в производстве баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

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Однако больше половины из этих компаний даже не находятся под санкциями. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 21 июня.

По его словам, в производстве "Орешника" принимают участие 39 предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. Из них – 21 компаний до сих пор не находится под санкционным давлением. Как следствие, россияне могут и дальше получать детали и компоненты для создания баллистической ракеты.

"И потому совершенно непонятно, почему не накладывать срочно санкции. Это точно сработает, потому что "Орешник" производится, как мы видим, непросто и долго", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в ближайшее время РФ хочет получить 860 дополнительных станков для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Их поставляют более 50 компаний из Китая, а также десятки из Тайваня, Германии, Чехии, Южной Кореи, Японии и других государств.

Украинский президент добавил, что конкретные компании, которые сотрудничают с Москвой, известны. Киев передает эту информацию Соединенным Штатам и призывает ввести санкции.

"Есть даже названия этих компаний, они известны. Мы передали всю эту информацию всем странам, нашим партнерам, всем – и ЕС, и США. Это новый подход. Мы очень просим на эти компании на все наложить санкции. Что могут сделать эти компании, если они будут бояться применения санкций? Отключить, и эти станки не будут работать", – заявил Зеленский.

Напомним, уже до конца 2025 года российские межконтинентальные ракеты "Орешник" могут быть размещены на территории республики Беларусь. Места локации этого вооружения уже определены.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в его стране осуществляется производство пусковых установок для ракет "Орешник".

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