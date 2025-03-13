'Путин меня погрузил в эту проблему': Лукашенко заявил об изготовлении в Беларуси пусковых установок для 'Орешника'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране осуществляется производство пусковых установок для российских баллистических ракет "Орешник". Однако самих ракет в Беларуси до сих пор нет, хотя в январе Лукашенко говорил, что получит ее от России "со дня на день".

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Об этом Лукашенко сказал журналистам в Москве 13 марта. Его цитирует Белта.

Отвечая на вопросы журналистов, белорусский диктатор сказал, что его в "эту проблему" производства пусковых установок для российского "Орешника" погрузил Путин.

"Еще нет "Орешника". Мы работаем над этим. Но когда я погрузился в эту проблему, Владимир Владимирович меня погрузил, выяснилось, что, кроме ракеты, нужно производить еще и все остальное. И мы уже делаем это в Беларуси. Поэтому мы активно работаем в этом направлении", - заявил белорусский диктатор.

Лукашенко добавил, что в Беларуси якобы уже заканчивают производить несколько пусковых установок для "Орешника". По его словам, нужно только будет ракета "от старшего брата".

Напомним, на прессконференции 26 января Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс "Орешник" якобы появится в Беларуси "со дня на день". По его словам, планы дислоцировать "Орешник" в Беларуси стали ответом на возможность размещения американских ракет средней дальности в Европе.

Сегодня, 13 марта, Лукашенко находится в Москве с официальным визитом. В Кремле у него запланирована встреча с Путиным в формате тет-а-тет. Затем в расширенном составе с участием членов делегаций запланировано обсуждение, в частности, сотрудничество двух стран и международной ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что у РФ якобы есть "большие козыри" в войне против Украины. По его словам, договориться об урегулировании получится только тогда, когда Москва их получит.

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