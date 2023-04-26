Заявления китайского посла во Франции: самодурство или проверка стран мира на прочность?

21 апреля этого года посол Китайской Народной Республики во Франции Лу Шае в интервью местной прессе выразил сомнения в суверенитете бывших советских республик, которые сейчас являются независимыми государствами. По его мнению, "они не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны". Также он отрицал украинскую принадлежность Крыма, вспомнив его передачу Украине в хрущевские времена.

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Китайское правительство быстро "открестилось" от скандальных слов посла

Достаточно быстро появилась реакция как самого правительства КНР, так и ряда стран на откровенно провокационные заявления китайского дипломата. На фоне критики от высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и МИД Украины Эстония, Литва и Латвия требовали официальных объяснений от китайских представителей, а 80 депутатов Европарламента официально призвали Францию объявить Лу Шае "персоной нон грата".

Поэтому в ответ китайское правительство заявило, что "Китай уважает статус бывших советских республик как суверенных стран после распада Советского Союза. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН". Правда, официальных извинений от Пекина на этот счет не было, а вскоре скандальное интервью было удалено из всех официальных источников министерства иностранных дел КНР.

Посол во Франции теряет квалификацию и высказал лишь собственное мнение – как первое и наиболее вероятное объяснение скандала

Следовательно, несмотря на всевозможные попытки МИД КНР унять негативный резонанс, влияющий на внешнеполитический имидж Китая, возникают вопросы о настоящем значении этого дипломатического демарша. Во-первых, не исключена версия, что посол Лу Шае просто пересек границу дозволенного, неосторожно выразив собственные убеждения, идущие вразрез с официальной линией политики Китая. Такие инциденты, вызванные человеческим фактором и низкой квалификацией, периодически случаются у дипломатов и чиновников любых стран, за что потом нередко приходится просить прощения на государственном уровне.

На самом деле все 32 года после распада Советского Союза Китай никоим образом не ставил под сомнение последствия этого события, признав независимость всех 15 республик. Об этом пришлось напомнить МИД КНР при опровержении заявления своего посла во Франции: "После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами. С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества".

КНР проверяет реакцию мира на заявление своего посла – как второе вероятное объяснение

Вторым вариантом объяснения скандальных слов Лу Шае может быть сознательная провокация, направленная на выявление реакции ведущих государств мира на вопрос признания существующих границ между государствами. Помимо открытого резонанса в мировых СМИ, можно предполагать, что по закрытым дипломатическим каналам Пекин также получил предупреждение от мировых лидеров о недопустимости подобных заявлений. Собственно, довольно скорая реакция китайского внешнеполитического ведомства с опровержениями заявлений своего дипломата может подтверждать такое предположение. Не следует забывать, что и у самого Китая есть немало проблем с территориями, в частности с Тайванем, статус которого тоже может измениться при соответствующем подходе со стороны США и других стран Запада. Кроме того, в последние годы Китай активно пытается защитить суверенитет среднеазиатских республик, пытаясь перехватить там российское влияние на политику и экономику, что противоречит скандальным заявлениям Лу Шае.

Китай пытается сеять хаос в мире, готовясь к возвращению Тайваня

Наконец, третий вариант объяснения такого поведения китайского посла во Франции наиболее опасен, но достаточно маловероятен. Согласно этой версии, диктаторский режим Си Цзиньпина действительно пытается посеять хаос в мире для достижения своих стратегических целей – возвращение Тайваня и усиление геополитического и экономического влияния в мире. Следовательно, нужно вспомнить, что также можно пересмотреть целый ряд фундаментальных положений в международных отношениях. В конце концов, сам Тайвань не признает действующий режим КНР, считая себя настоящим правопреемником Китая, который разделился в 1949 году, после гражданской войны. По сути, до 1971 года Тайвань был единственным официальным представителем китайского народа в ООН и Совете Безопасности ООН.

В случае обретения независимости Тайвань сможет снова поднять вопрос о пересмотре своего статуса в ООН и исключении Китая из организации. Кроме того, Российская Федерация также является одной из бывших республик Советского Союза, поэтому ее суверенитет и границы тоже можно подвергнуть сомнению. Поэтому абсолютно логично потребовать от нее возвращения Калининградской области, Курильских островов или части Карелии предыдущим владельцам. Следовательно, попытки действующего руководства КНР (если они действительно имеют место) пересмотреть существующие границы и международные соглашения в мире неизбежно приведут сам Китай к угрозе полномасштабной войны с Западом и частью азиатских стран. Несмотря на формальное величие и мощь на бумаге, по итогам такого противостояния КНР вряд ли сможет победить и сохранить целостность, как это уже случалось с начинающими мировые войны диктатурами.