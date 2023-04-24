'Уважаем суверенитет всех бывших советских государств': в Китае сделали новое заявление после скандала вокруг дипломата

В правительстве Китая оправдались за скандальные заявления своего посла во Франции Лу Шайе, который поставил под сомнение суверенитет государств бывшего СССР. Официальный Пекин заявил, что "уважает суверенный статус бывших советских стран после распада Советского Союза".

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Примечательно, что реакция Китая последовала только после волны негодования ряда стран и представителей Европейского Союза. Об этом сообщает AP News.

На брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Китай "уважает статус бывших советских республик как суверенных стран после распада Советского Союза". Также она добавила, что официальная позиция ее страны не менялась.

"Китай уважает суверенный статус бывших советских стран после распада Советского Союза. Позиция Пекина последовательна и ясна", – заявила представитель МИД Китая.

Стоит отметить, что Мао Нин не комментировала скандальное заявление Лу Шайе, ни объяснений, ни извинений Пекина после неоднозначного заявления дипломата не последовало. Вместо этого в Китае заявили, что уважают суверенитет всех стран.

"Позиция Китая не изменилась и всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН", – отметила Мао Нин.

Напомним, посол КНР во Франции подверг сомнению суверенность государств, возникших на руинах СССР после краха империи. Очевидно, что суверенной он считает только Россию, всем остальным государствам постсоветского пространства посол КНР фактически отказывает в праве на существование.

В ответ на скандальные высказывания официального представителя Китая посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что Лу Шайе явно имеет проблемы с географией, и напомнил, что такие заявления противоречат официальной позиции КНР.

Примечательно, что посольство Китая во Франции удалило скандальное интервью, в котором дипломат Лу Шайе отметился скандальными заявлениями о суверенитете государств, которые входили в СССР, а также об украинском Крыме. После исчезновения стенограммы интервью появилось сообщение, что "контент был удален автором".

Ранее сообщалось, что верховный представитель ЕС Жозеп Боррель раскритиковал скандальное заявление посла Китая во Франции Лу Шайе, подвергшего сомнению суверенность государств, которые возникли на руинах СССР. По его словам, такие высказывания являются неприемлемыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа из 80 депутатов Европейского парламента призвала Францию объявить персоной нон грата посла Китая Лу Шайе, который отметился скандальными заявлениями о суверенитете государств, которые входили в СССР, а также об украинском Крыме. Соответствующее письмо европарламентарии направили министру иностранных дел Франции Катрин Колонне.