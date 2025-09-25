Заявление Трампа о слабости России базируется на новых данных американской разведки – NY Post

Саркастическое заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия является "бумажным тигром", основывается на новых разведывательных данных США. Они показывают, что Кремль направляется к экономической руине и поражению на поле боя в результате вторжения в Украину.

Об этом пишет New York Post. Издание ссылается на собственные источники в Белом доме.

Стратегический шаг Трампа

По словам собеседников издания, настаивание Трампа на том, что Украина может вернуть все оккупированные территории, является "стратегическим шагом" президента США, чтобы втянуть Москву в переговорный процесс.

Источники в Белом доме отметили, что такие заявления не означают изменение политики Вашингтона, а скорее выступают элементом переговорной тактики по давлению на Россию.

"Это не сигнализирует о каких-то существенных изменениях политики. Это четкая и очевидная переговорная тактика, чтобы давить на Россию", – подтвердил источник, близкий к администрации Трампа.

Несмотря на усилия США и готовность Киева к мирным переговорам, российский диктатор Владимир Путин не проявил никакой заинтересованности в любом перемирии и продолжает вести войну, направляя удары по гражданской инфраструктуре Украины.

В своей заметке Трамп предупредил, что, когда российское общество "поймет, что на самом деле происходит с этой войной в экономическом плане, "Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальномвиде и, возможно, даже пойти дальше".

Экономическая слабость России и последствия для Кремля

Как отмечает издание, экономический спад России усугубляется снижением доходов от экспорта нефти, а также использованием так называемых "свободных ресурсов", таких как ликвидные активы из Фонда национального благосостояния.

Так, по данным Международного энергетического агентства, в августе доходы от продажи российской нефти сократились до 13,5 млрд долларов. А за первые 8 месяцев 2025 года экспорт нефти упал до 110,6 миллиарда долларов, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, Минфин России предложил повысить НДС до 22% и уменьшил прогноз роста экономики на этот год с 4,3% до 1%.

В то же время дальнобойные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту газа на внутреннем рынке. Это, по оценкам экспертов, заставляет Кремль балансировать между финансированием военной машины и социальными выплатами населению.

"Президент Трамп четко дает понять, что Россия находится в очень слабом положении. И он абсолютно прав. Они – огромная страна с мощной армией. Они имеют военную экономику. Но прошло три с половиной года, и посмотрите, как Украина смогла защитить себя", – сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил, что отказ Москвы от добросовестных переговоров будет иметь критические последствия для самой страны.

"Это то, что президент четко дал понять. Это не изменение позиции. Это признание реальности на местах", – сказал Вэнс.

Таким образом, отмечает издание, заявление Дональда Трампа является не только сигналом Кремлю, но и отражением реальной ситуации: российская экономика стремительно ослабевает, тогда как Украина сохраняет способность к сопротивлению и имеет перспективу восстановить контроль над своими территориями.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп назвал Россию "бумажным тигром" и допустил, что Украина может вернуть оккупированные территории. Американский лидер отметил, что РФ ведет безрезультатную войну уже три с половиной года, тогда как настоящая военная сила могла бы одержать победу за неделю. Зеленский отреагировал на слова Трампа, назвав их "очень позитивным сигналом" .

