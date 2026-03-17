'У нас есть еще несколько идей': Зеленский сделал заявление относительно переговоров о прекращении войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорном процессе по прекращению войны с Россией есть реальные перспективы мирного урегулирования. Он подчеркнул, что Украина и Соединенные Штаты имеют общую цель – мир, и это создает основу для партнерства.

Зеленский также отметил, что ежедневно ведется поиск новых вариантов мирного соглашения. Об этом он рассказал в интервью New York Post.

По словам президента, несмотря на различные сложные моменты – раздраженность, внутренние вопросы и последствия войны – главным является четкое осознание: Украина хочет мира, и Соединенные Штаты на стороне этого стремления.

"Я считаю, что в этой войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования. Понимаю, бывают разные моменты: раздраженность, внутренние вопросы, войны. Но тем не менее надо понять: Украина хочет мира, Президент Трамп хочет мира – значит, мы союзники в этом вопросе и не надо даже сомневаться. Надо идти к этой цели", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина желает мира гораздо больше, чем Россия, и то, что Кремль демонстрирует внешнему миру, часто является манипуляцией.

"Украина хочет мира гораздо больше, чем хочет Путин. Хотя Путин все делает, чтобы показать, будто это он хочет, а Украина – нет. Это сигналы, которые он посылает Америке. Это неправда и манипуляция", – объяснил президент.

Он добавил, что доверие Америки к Украине важно для партнерства, и примером этого является быстрая реакция Киева на запросы союзников с Ближнего Востока.

Глава государства призвал искать ежедневно новые пути для достижения мирного соглашения и подчеркнул, что Украина уже имеет несколько идей, как заставить войну закончиться.

"Надо каждый день искать варианты мирного соглашения. Нам нужно встретиться с американцами. У нас есть еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин на самом деле никогда не стремился к переговорам и завершению войны. Москва лишь имитировала готовность к диалогу, при этом пытаясь выдвигать Киеву ультиматумы и требовать территориальных уступок.

Сейчас трехсторонние переговоры между Украиной, США и страной-агрессором РФ на паузе. Подготовку к следующему раунду Владимир Зеленский назвал "целой Санта-Барбарой".

