'Важно, что нас услышали': Зеленский заверил, что вопрос уступок Украины во время переговоров не стоит

Президент Владимир Зеленский заявил, что в заявлении о прогрессе в переговорах между Украиной и США речь не идет не об уступках со стороны Киева. Имеется в виду более глубокое понимание украинской позиции американской стороной. В Вашингтоне также ничего не требуют от Украины в вопросе территориальных уступок, а лишь ретранслируют позицию РФ.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Он ответил на вопрос о том, правда ли, что США требуют, чтобы Украина отдала те части Донецкой области, которые еще не оккупированы Россией.

"Я хотел бы, чтобы мы с уважением относились к делегации президента Трампа. И я не считаю, что Соединенные Штаты Америки что-то требовали. Я воспринимаю нас, как стратегических партнеров. Поэтому я бы так сформулировал, что вопрос территорий относительно российского видения или российских требований, мы услышали от Соединенных Штатов Америки. Мы это воспринимаем, как требования Российской Федерации. И поэтому я также ничего не мог требовать от Соединенных Штатов Америки, а передал коллегам из США, чтобы они передали россиянам наше видение. Поэтому я и сказал, есть сенситивные вопросы, мы обмениваемся мнениями, а также слышим видение россиян или их цели", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, украинская сторона прилагает существенные усилия, чтобы донести свою позицию американским партнерам, и они нас слышат. В то же время президент подчеркнул, что позже потом будет понятно, будут ли достигнуты договоренности.

Гарант сообщил, что по результатам многочасовых встреч с командой США, в частности со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, был достигнут прогресс во многих вопросах, прежде всего в донесении деталей войны и украинского видения ситуации.

"Я не знаю, как это воспримет сторона агрессии в связи с результатами наших разговоров. Важно, что нас услышали. Я глубоко понимаю детали этой войны, и очень важно, что коллеги из Соединенных Штатов Америки услышали все эти детали", – подчеркнул Зеленский.

Территориальный вопрос остается для Украины принципиальным и болезненным.

"Есть некоторые вещи, которые, по моему мнению, деструктивные и точно нам не помогут. Важно, что сегодня я их не вижу в новых редакциях документов. Для меня это важно, потому что достоинство это важно. И вопрос уступок точно не актуален. Я считаю, что вопрос территории – болезненный", – отметил глава государства.

Зеленский добавил: Украина понимает, чего хочет Россия, однако из-за этого в переговорах невозможно двигаться дальше. Однако важно, чтобы и американские партнеры понимали позицию Украины по этому поводу.

"У нас разные позиции с Россией по территории. Это также нужно понимать и абсолютно открыто об этом говорить. Я рад, что мы друг друга услышали (Украина и США – Ред.). И я думаю, что американская сторона, как медиатор, будет предлагать различные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус. Я хотел бы, чтобы в этих вопросах США продолжали работать в формате медиации. Это будет иметь важные перспективы для нас", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что в переговорах между Украиной и США по окончанию российско-украинской войны остаются сложные, болезненные вопросы, такие как вопрос территорий. Единого решения еще нет – у сторон разные позиции по этому поводу.

По словам главы государства, переговоры Украины и США в Берлине 14-15 декабря не были простыми, но они были продуктивными. Важно, чтобы результат – то есть окончание полномасштабной войны – был справедливым.

