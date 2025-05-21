'Запускать 'Ярс' – это не о военной необходимости': Храпчинский объяснил, что стоит за российскими пугалками

Страна-террорист Россия регулярно пытается запугивать цивилизованный мир и, в частности, Украину оружием массового поражения. Накануне оккупанты планировали осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".

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Однако нужно понимать, что запуск подобной ракеты не вызван военной необходимостью, это попытка запугивания и давления на психику. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, РС-24 "Ярс" является оружием мировой войны, которую СССР готовил против США, Великобритании или Европы. Храпчинский подчеркнул, что эти ракеты – прямые потомки советской школы стратегического вооружения, где огромную роль играли украинские конструкторы и заводы, в том числе "Южмаш".

При этом Храпчинский напомнил, что Россия воюет не только ракетами. Агрессор использует смесь классической войны с дезинформацией, информационным давлением и террором против гражданских.

"Запускать "Ярс" – это не о военной необходимости, это о страхе. О создании картинки апокалипсиса для телезрителя, который должен поверить, что Украина находится на грани исчезновения. На самом деле РС-24 дорогостояща и ограничена в количестве. По оценкам, у России есть около 150-160 пусковых установок с ракетами этого типа. Но ни одна страна не тратит межконтинентальную баллистику на тактические задачи, тем более, когда речь идет о войне, где за один день Украина может уничтожить десятки российских танков с помощью FPV-дронов", – рассказал авиаэксперт.

Также он добавил, что несмотря на миллиардные расходы, мир до сих пор не имеет гарантированных систем защиты от межконтинентальных баллистических ракет. Поэтому противодействие – не только ракеты-перехватчики, это системная модернизация, союзническая поддержка и стратегическая бдительность, которую мир потерял после длительного периода разоружения.

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 "Ярс" является модернизированной версией ракетного комплекса "Тополь-М". Первый испытательный пуск был произведён в 2007 году на полигоне "Плесецк" по полигону Кура.

Ракетный комплекс РС-24 "Ярс" способен доставлять боевые заряды на межконтинентальные расстояния и представлен в двух вариантах: стационарном (шахтном) и мобильном. Основная часть ракеты содержит от 3 до 6 индивидуально расположенных ядерных блоков, каждый из которых, по заявлению россиян, имеет мощность около 500 килотонн.

Кроме того, заявлено, что ракета "Ярс" способна менять траекторию полета, а ее боевые блоки движутся независимо друг от друга. На заключительном этапе полета ракета движется со скоростью более 20 Махов (более 24000 км/ч).

Напомним, накануне в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали, что оккупанты намерены осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая. В разведке предупредили, что россияне намерены осуществить пуск ракеты с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств – членов ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, запуск российской межконтинентальной баллистической ракеты PC-24 "Ярс", о котором предупреждало Главное управление разведки Минобороны Украины, не состоялся. Никаких подтверждений применения стратегического вооружения на территории РФ в ночь на 19 мая не было.

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