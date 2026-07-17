Запреты, штрафы и предупреждения: какую масштабную языковую реформу готовит Рада

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий масштабное обновление правил использования украинского языка в качестве государственного. Изменения предлагается внести сразу в 22 закона: ужесточить ответственность за нарушение языкового законодательства, расширить круг должностных лиц, обязанных использовать украинский язык, а также ввести новые требования для сферы образования, культуры, бизнеса и общественного пространства.

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Соответствующий законопроект № 15412 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения функционирования украинского языка как государственного" был зарегистрирован в Верховной Раде 15 июля. В настоящее время документ находится на рассмотрении парламента.

Штрафы за нарушения планируется существенно увеличить

Одним из ключевых изменений станет ужесточение ответственности за несоблюдение требований об обязательном использовании государственного языка.

За первое нарушение Уполномоченный по защите государственного языка сможет вынести предупреждение или наложить штраф в размере от 6 800 до 17 000 гривен.

Если в течение года нарушение повторится, размер штрафа составит от 20 400 до 25 500 гривен.

Законопроект также уточняет процедуру рассмотрения жалоб языковым омбудсменом.

Кого обяжут владеть украинским языком

Авторы документа предлагают расширить перечень лиц, которые должны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.

В частности, эти требования планируется прямо закрепить длянародных депутатов, руководителей государственных научных учреждений и учреждений культуры, частных исполнителей, арбитражных управляющих и аудиторов.

Также предлагается ввести требование, чтобы официальные документы и тексты органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций соответствовали стандартам украинского языка.

Новые правила для бизнеса и публичного пространства

Законопроект предусматривает ряд изменений, которые непосредственно коснутся бизнеса и информации в публичном пространстве.

В частности, если на вывеске, информационной табличке или в другом тексте, предназначенном для всеобщего ознакомления, используется другой язык, его шрифт не сможет быть крупнее шрифта текста на украинском языке.

Отдельные правила предлагается установить для продажи программного обеспечения. Если компьютерная программа не имеет пользовательского интерфейса на украинском языке, покупателя должны будут предупредить об этом еще до приобретения продукта.

Кроме того, право работника пользоваться украинским языком предлагают распространить и на этап приема на работу.

Что изменится в сфере образования и культуры

Отдельный раздел законопроекта касается ограничения использования государственного языка страны-агрессора.

Русский язык предлагается запретить в образовательном процессе учреждений внешкольного образования. Также документ предусматривает запрет публичного исполнения, показа и демонстрации произведений на государственном языке страны-агрессора, в частности соответствующих фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов.

В то же время частным учреждениям общего среднего образования предлагают разрешить самостоятельно определять язык образовательного процесса. Исключением станет государственный или официальный язык страны, которую Верховная Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом.

Также в языковом законодательстве планируется отдельно урегулировать использование украинского языка в сфере оздоровления и отдыха детей.

Местные советы получат новые задачи

Законопроект предлагает закрепить за местными советами полномочия создавать условия для развития и функционирования украинского языка на соответствующей территории, а также способствовать его популяризации.

В то же время местные государственные администрации должны содействовать развитию языков коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Как поясняют авторы законопроекта, изменения призваны модернизировать механизмы защиты украинского языка, гарантировать гражданам право на получение информации и услуг на государственном языке, а также устранить пробелы и несогласованности в действующем законодательстве.

Пока это лишь законодательная инициатива. Чтобы предложенные правила вступили в силу, документ должен пройти рассмотрение и голосование в Верховной Раде, а после принятия – быть подписан президентом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская анонсировала существенное ужесточение административной ответственности и увеличение штрафов за нарушение языкового законодательства. Она настаивала на радикальных изменениях.

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