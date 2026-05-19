Вырастут в десять раз? В Украине предлагают поднять штрафы за нарушение языкового законодательства

Для более эффективного противодействия системным нарушениям языкового законодательства предлагается существенно усилить административную ответственность и увеличить штрафы в десять раз. В то же время такие санкции должны применяться только к лицам, которые регулярно игнорируют требования закона.

В случае единичных нарушений достаточной мерой может быть предупреждение. Об этом в интервью LB.ua заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская

На вопрос о целесообразности увеличения штрафов в десять раз Ивановская ответила, что вполне поддерживает такие решения.

"Но такое существенное увеличение штрафов следует применять к системным нарушителям, которые не реагируют ни на первое, ни на второе предупреждение и, по сути, игнорируют государство. Мы уже внесли предложения об увеличении размера штрафа, причем эти изменения должны быть отражены в Кодексе об административных правонарушениях. В годовом отчете я настаиваю на радикальных изменениях", – пояснила она.

По словам уполномоченного по защите государственного языка, предупреждение должно рассматриваться как возможность исправить случайную ошибку. В то же время в отношении систематических нарушителей она подчеркивает необходимость таких денежных взысканий, которые сделают невозможным экономическую выгоду от игнорирования языкового законодательства.

Ивановская подчеркнула, что "закон о языке – это не о цензуре, это о праве быть услышанным в собственной стране", поэтому повторные нарушения следует расценивать как вызов государству, "и ответ на него должен быть мгновенным и бескомпромиссным".

"Я не боюсь казаться жесткой. Моя цель – сделать так, чтобы украинский язык был не формальным требованием, а естественным и единственным фильтром для профессиональной деятельности в Украине. Поэтому умножить штрафы на 10 – это вполне рабочий вариант для системных нарушителей. Мы должны действовать по принципу "не уважаешь государственный язык – теряешь прибыль, не соблюдаешь закон – теряешь право на профессиональную реализацию", – резюмировала она.

Сколько сейчас придется заплатить за нарушение языкового законодательства

Стоит отметить, что сейчас размер штрафа за нарушение языкового законодательства составляет от 3 400 до 11 900 грн в зависимости от того, это первое нарушение или повторное.

За первое нарушение – предупреждение или штраф от 3 400 до 8 500 грн. За повторное нарушение (в течение года) – штраф от 8 500 до 11 900 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее представитель Офиса языкового омбудсмена Игорь Спиридонов объяснял, что жалобы на нарушение языкового законодательства обязательно должны быть подкреплены доказательствами. Фиксировать их следует в течение всего учебного дня – условно с 8:00 до 17:00, независимо от расписания конкретного класса или группы.

