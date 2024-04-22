Общественность и СМИ продолжают знакомиться с декларациями чиновничества за годы войны. На первом этапе народ удивлялся лицемерию и цинизму депутатов Верховной Рады, которые увеличили расходы на свое содержание и зарплаты своих помощников и продолжают пиарить свою деятельность за наши бюджетные средства (только в 2024 году на партийный пиар предусмотрено 840 миллионов гривен из бюджета).

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Далі - міські голови, які не лише задекларувати свої МІЛЬЙОННІ зарплати за 2023 рік, але й не забули додати МІЛЬЙОНИ на свою рекламу в ЗМІ та соціальних мережах. Експерти підрахували, що на РЕКЛАМУ діяльності владців всіх рівнів на рік витрачається біля 11 МІЛЬЯРДІВ бюджетних гривень.

Але ПЕРШЕ місце в рейтингу владного ЛИЦЕМІРСТВА і ЦИНІЗМУ впевнено займають голови та посадові особи ОТГ, які обрані від ЗАБОРОНЕНИХ нині партій-слуг Медведчука-Путіна. Днями військовий із Закарпаття оприлюднив заробітні плати чиновників місцевої влади. Для прикладу, нинішній керівник Полянської ОТГ, активний діяч ОПЗЖ Драгобецький Іван Іванович нарахував собі зарплату і премію у сумі 1 МІЛЬЙОН 29 тисяч 999 гривень за 2023 рік. І таких мільйонерів із місцевої влади, які представляють заборонену ОПЗЖ десятки.

Впевнено себе почувають і депутати-колаборанти із ОПЗЖ та партії Сальдо на Херсонщині. Про це мені днями розповіли мешканці прифронтового регіону. Хтось із депутатів, які хлібом-сіллю зустрічали окупантів відкупився, а хтось захищає свою продану путіну честь і гідність рішеннями судів.

Чи складно навести ПОРЯДОК із депутатами медведчука-сальдо-шарія та іншими колаборантами на місцях та із зловживаннями бюджетними коштами?

Елементарно і просто.

Перший крок.

Верховна Рада повинна нарешті ухвалити Урядовий законопроект про ПОЗБАВЛЕННЯ мандатів майже 4 тисяч депутатів місцевих рад та посадовців обраних від ЗАБОРОНЕНИХ партій (йдеться про законопроект №7476 від 20.06.2022 року).

Другий крок.

Уряд має нарешті затвердити ШТАТНИЙ РОЗКЛАД та граничну суму зарплат і премій для працівників не лише державної, а й місцевої влади;

Третій крок.

Уряд зобовʼязаний оприлюднити ВИКЛЮЧНИЙ перелік робіт та послуг, які проводяться на бюджетні кошти у період правового режиму ВОЄННОГО СТАНУ;

І найголовніше рішення:

оплата ВСІХ працівників БЮДЖЕТНОЇ сфери (від "Нафтогазу" і суддів до керівників ОТГ) НЕ МОЖЕ перевищувати оплату ВІЙСЬКОВИХ, які захищають СВОБОДУ і НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ.

Отож, вже 3 рік від 24 лютого 2022 року чекаємо на появу рішень Верховної Ради та Уряду, які наближають, а не віддаляють країну від ПЕРЕМОГИ над російською ордою.