Поспред Украины в ООН заявил, что членство в НАТО – не главная задача Киева на сегодня

Для Украины членство в Североатлантическом альянсе остается в повестке дня. Однако сейчас как промежуточное решение для страны центральное значение имеет вопрос гарантий безопасности.

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Об этом заявил Андрей Мельник, который недавно был назначен постоянным представителем Украины в Организации Объединенных Наций. Он дал интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.

У дипломата, покинувшего пост посла в Германии, спросили, какие гарантии и от кого потребует Украина, если не сможет стать членом НАТО в обозримом будущем.

"Членство в НАТО остается в повестке дня, но вопрос гарантий безопасности имеет для нас центральное значение как промежуточное решение. Однако гарантии должны выходить за рамки сугубо политических обещаний, таких как Будапештский меморандум 1994 года", – сказал Мельник.

По его словам, партнерам придется тщательно расписать военные средства, которые они будут использовать для защиты Украины, если она вновь подвергнется нападению со стороны России.

Говоря о возможности получения гарантий безопасности, он добавил, что это могут быть как двусторонние, так и многосторонние соглашения, включающие обязательства по обороне Украины.

Кроме этого, подчеркнул он, Киеву нужны международные обязательства относительно обороны со стороны западных союзников на случай, если страна вновь подвергается угрозе или нападению от РФ.

"Они также могли бы стать частью возможного большого мирного договора с Россией", – сказал Мельник.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее директор по Европе в Совете по вопросам нацбезопасности США Майкл Карпентер сделал громкое заявление о членстве Украины в НАТО. По его словам, оно якобы может следовать за прекращением боевых действий на территории страны, и тогда статья 5-я Устава Альянса стала бы для Киева лучшей гарантией безопасности.

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