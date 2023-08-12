Сергій Громенко цього тижня звернув увагу на, здавалося б, цілком очевидну річ: ЗАХІД НЕ ГОТОВИЙ ДО ПОРАЗКИ РОСІЇ

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Оскільки, ситуація, створена руками Володимира Путіна є грою з нульовою сумою, то вона зараз не має варіацій логічного завершення.

В грі з нульовою сумою одна сторона обов'язково виграє, а інша - обов'язково програє.

Захід усвідомлює, що програш України на цьому етапі буде означати крах "європейської ідеї" та американської зовнішньої політики.

Вони були готові (і дуже хотіли) прийняти програш України в березні 2022-го. Але, тепер, інвестувавши в стійкість України так багато - ситуація перетворена на умовний Афганістан, коли відмовитися від подальшої підтримки вже не є можливим. І, це не їхнє рішення, а наша заслуга.

В той же час, Захід не може прийняти ідею поразки Росії, бо просто боїться цього. І, Мартін ван Кревельд не схиблений з розуму, а просто може дозволити собі говорити те, що ссуть вголос промовити в уряді Олафа Шольца. Вони ссуть Росії... І це треба прийняти як даність. Путін правий у своїй стратегії. Вони ссяли Путіна в 2014-му. Вони ссуть Путіна у 2023.

А, в 1991 вони ссяли Єльцина, тому Джордж Буш старший просив у "Kyiv chicken speech' не виходити з СРСР.

Така є реальність, яку ми не змінимо. Але, ми - українці. А тому ми можемо підлаштуватися під цю реальність так, щоб вижити.

На даний момент, оскільки виходу з гри з нульовою сумою не існує, то єдиний варіант поведінки, на думку західних еліт - продовжувати гру з тими самими правилами. Тобто, безкінечно пролонгувати війну в Україні "допоки не здохне або ішак, або падишах"...

Або ж, змусити Україну і Росію до взаємних компромісних поступок, що стане запорукою повторення війни у недалекому майбутньому. Прикол в тому, що для наступної війни Кремль може обрати не Україну, а когось слабше. Дивіться по периметру кордонів РФ.

Який є вихід з цієї ситуації?

Його запропонував Ярослав Божко в одній з нещодавніх розмов. Поки що він видається нездійсненним, бо, так само, вимагає пояснити західним аналітикам, що вони дибіли. А вони такого не люблять.

Їх помилка в тому, що ентропія "Росімперії/СРСР/Росії" є сталою константною величиною.

Революція в Росімперії відбулася на початку 20-го сторіччя безвідносно бажань заходу.

Розпад СРСР в 1991 відбувся безвідносно"Kyiv chicken speech"

Усі страхи, які описує ван Кревельд стануть реальністю для німців, не залежно від того, наскільки вони ссуть Путіна і різанину з тероризмом.

А тому, єдиний вихід для ван Кревельда - це зробити так, щоб Україна стала гарантом єдності і керованості російської федерації і шляхом своєї перемоги на полі бою та активної дієвої підтримки заходу забезпечила максимально довгу недопустимість розпаду Росії.

По суті, український наратив має бути перевернуто на 180 градусів!

Росія розвалиться в будь-якому випадку на тривалій перспективі існування. Не залежно від того, що буде з Україною. Адже заходу начхати на Україну.

Якщо захід хоче, щоб Росія не розвалилася, а залишалася єдиною і керованою, то єдиний у світі суб'єкт, який може це забезпечити - це і є Україна

Схаменіться і дайте нам зброю.

В іншому випадку - вам пізд*ц, про який ви самі пишете, але не розумієте, що не поразка імперства є найстрашнішим, а продовження війни.

Бо, поразку Німеччини було перетворено на інтенсивне оздоровлення і зростання. Чим довше ви мнете сіські собі і Путіну - тим вірогідніше ваші страхи стануть реальністю.