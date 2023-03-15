В штаб-квартире командования сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF), расположенной в самом русском курортном городе Германии Висбадене, в январе — феврале проходили совместные штабные игры военачальников Украины и США. На заключительном этапе в них участвовали первые лица — генералы Марк Милли и Валерий Залужный. Генерал Залужный, кстати, на прошлой неделе снова посетил любимый город Достоевского и Тургенева, уточняя какие-то вопросы с американскими и британскими коллегами.

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Как поведала нам NY Times, "игра" была, по существу, совместной разработкой союзниками плана весеннего наступления ВСУ, призванного сломить оборону противника (в первую очередь на Юге) и принудить его к выполнению "плана Зеленского", поддержанного двумя заявлениями G7 от 12 октября и 12 декабря.

Ключевое требование Украины и G7 — полный вывод российских войск со всей оккупированной ими территории Украины.

Параллельно с совместным планированием союзниками весеннего наступления их политическая солидарность была впечатляюще подчеркнута на прошедших одна за другой встречах на высшем уровне (Мюнхенская конференция, саммит ЕС, визиты Президента США в Киев и Варшаву). Ряд game-changing прорывов в поставках оружия (бронетехника, удвоение радиуса огневого воздействия HIMARS) были реализованы в рамках формата "Рамштайн".

Тем не менее трудно отделаться от ощущения некой недосказанности, умолчания, двусмысленности, если хотите, в отношениях между союзниками. С таким настроением недопустимо идти на решающую битву, которая определит, без всякого преувеличения, судьбу мира в XXI веке. Союзники обязаны быть предельно откровенны друг с другом, даже если для этого придется говорить какие-то неприятные друг другу вещи.

Начнем со стандартного, навязшего в зубах мема. Каждое даже самое решительное и бескомпромиссное заявление западного политика в поддержку Украины непременно сопровождается следующей оговоркой:

В то же время нельзя допустить эскалации конфликта. Так, совершенно недопустимо прямое военное столкновение НАТО и РФ.

К кому же обращен этот постоянный призыв Запада "не допустить эскалации конфликта"? Путин массированными ракетными обстрелами украинских городов уже поднялся до высшей ступени своей эскалации — геноцид украинского народа. Запад совершенно справедливо создает специальный трибунал для рассмотрения систематических преступлений Путина и его сообщников против человечности. И в то же время связывает руки жертве этих преступлений, не позволяя Украине эффективно защитить от уничтожения своих мирных граждан.

Дальнобойные ракеты и самолеты либо не передаются Украине, либо передаются с условием — не наносить западным оружием ударов по территории РФ. Как же не наносить их по аэродромам, с которых поднимаются самолеты с ракетами, уничтожающими украинские города?!

Чего же опасается Запад? Ядерной эскалации со стороны Путина?

Действительно, в течение 15 лет ядерный шантаж был действенным элементом внешней политики Путина. Но как раз в ходе этой войны США поняли, наконец, что невозможно бесконечно отступать перед блефом уступающего им во всем авантюриста, и очень убедительно объяснили ему, что именно с ним лично произойдет в случае попытки использования им тактического ядерного оружия. И сразу же выяснилось, что Путин никакой не шахид, мечтающий о встрече в Раю с семидесятью двумя девственницами. Он прекрасно себя чувствует с одной Кабаевой, сидящей на золотом унитазе в их роскошном безвкусном дворце, и очень ценит этот свой земной образ жизни.

Так почему же так опасается Запад возможного военного столкновения НАТО и РФ?

Ну, предположим, тяжело травмированный поставками Украине истребителей F-16 Путин нанесет в отчаянии удар (конвенциональный) по румынскому или польскому аэродрому. Ну, так замечательно! НАТО получит, наконец, возможность реализовать свое тысячу раз заявленное миру предупреждение: мы будем яростно и непоколебимо защищать каждый дюйм священной территории, на которую распространяются гарантии Статьи V нашего Устава. Война со второй армией мира закончится в этом случае максимум в несколько дней. Будут спасены жизни десятки тысяч украинцев, которым суждено погибнуть на этой проклятой войне.

Да, но за эти несколько дней войны погибнут, видимо, сотни натовских военнослужащих, а возможно, и мирных европейских жителей. А вот это уже неприемлемый ущерб для Запада.

Запад прекрасно понимает, что делает и что уже сделала Украина для всего Свободного Мира ценой своих огромных жертв. Недаром же Столтенберг сказал: "Да, мы платим деньгами, но украинцы платят кровью. И если они не устоят и Путин преуспеет, мы будем платить ту же цену".

Запад определился. Он твердо выступает за Победу Украины и полное восстановление ее территориальной целостности. Но без пролития западной крови. Украина не до конца понимает, но принимает эту позицию.

Операция, разработанная в Висбадене, пройдет в намеченные сроки. Но Украине должны быть поставлены абсолютно необходимые для успеха этой операции ракеты ATACMS, покрывающие всю территорию Крыма, и фронтовая авиация. Украина готова принять условие не использовать эти средства для нанесения ударов по территории РФ. В понимании всех этих вопросов между союзниками должна быть достигнута полная ясность.