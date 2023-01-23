Заместителя главы фракции ''Слуга народа'' решили уволить после громкого скандала: он приобрел роскошное поместье во время войны

Заместителя главы фракции "Слуга народа" Павла Халимона после громкого скандала уволили с должности. Накануне стало известно, что он приобрел в 2022 году поместье более чем за 10 млн грн.

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В политсиле заявили, что этический компонент поступка Халимона противоречит их ценностям. Об этом в Telegram сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, если у народного депутата есть несколько лишних миллионов гривен, он должен помочь своей стране. Арахамия подчеркнул, что поступок Халимона противоречит видению "Слугой народа" того, что должен делать представитель народа во время войны.

Также Арахамия пообещал, что Халимон будет уволен с поста замглавы фракции.

"Что касается других форм ответственности, то мы призываем правоохранительные органы инициировать расследование и дать юридическую оценку этим событиям. Если закон был нарушен, то необходимо понести наказание", – написал Арахамия.

Напомним, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Павел Халимон в разгар полномасштабной войны РФ против Украины приобрел роскошное поместье стоимостью миллионы гривен. Большой дом с земельным участком в центре Киева официально был оформлен на другое лицо, однако журналистам удалось выяснить, что Халимон постоянно проживает в этом поместье.