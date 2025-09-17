Закрыть кэшбэки и телемарафоны: Порошенко призвал власти не игнорировать резолюции Европарламента

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко обратился к власти с призывом не игнорировать требования европейских партнеров Украины, которые были зафиксированы в резолюции Европейского парламента от 9 сентября 2025 года.

Об этом Порошенко сказал во время выступления в Верховной Раде 17 сентября. Пятый президент напомнил о требованиях ЕС и приоритете №1 для Украины – ВСУ.

"Эта неделя является очень важной для работы нашего парламента и для всей Украины. Именно в эту неделю в соответствии с Конституцией правительство подает в Верховную Раду бюджет. Именно в эту неделю нам предлагается Программа действий правительства. и именно сейчас мы должны проанализировать очень важный документ, который был принят Европейским парламентом – Резолюцию по Украине, которая базируется на докладе за 2023-24 год", – подчеркнул Порошенко.

По словам Порошенко, резолюция базируется на двух базовых позициях поддержки Украины: безопасность и свобода – и демократия.

"К сожалению, ни в Программе действий правительства, ни в бюджете, ни в сегодняшней повестке дня Верховной Рады ни одного вопроса, который требует от нас Европа, не отражено.

О чем там говорится? Первый приоритет – финансирование Вооруженных Сил. А это означает закрыть кэшбеки и телемарафоны", – отметил Порошенко.

"Вторая позиция: свобода и демократия. А это означает парламентский плюрализм, парламентскую дипломатию и отмену запрета на международную деятельность. Это означает невозможность использования правоохранительных органов для преследования оппозиции. Это означает реализацию взятых на себя обязательств по перезагрузке Государственного бюро расследований, которая является инструментом давления на оппозицию. Это означает перезагрузку Финмониторинга, коррупционного механизма его руководства, которое ворует деньги на строительстве фортификационных сооружений", – констатировал Порошенко.

Напомним, Европейский парламент в резолюции по Украине, в частности, призвал украинскую власть воздерживаться от несвоевременных и политически мотивированных судебных производств и санкций против представителей оппозиции.