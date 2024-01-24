Це про тих, хто від імені В. Зеленського ще з грудня 2019 року тягне за вуха законопроєкт щодо множинного (подвійного) громадянства в Україні з ігноруванням норм Основного Закону.

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При цьому горе-проєктанти прикриваються турботою про українські діаспори за кордоном (а хто заважає їх представникам отримати громадянство України, відмовившись від іншого громадянства – чи слабо?).

Вони також використовують, на їх думку, убивчий аргумент – законопроєкт нібито спрямований проти країни-агресора. Спробуйте "підняти руку" проти – отримаєте ярлик "рука кремля"!

Автори законопроєкту стверджують, що принцип єдиного громадянства як такий, просто виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальний одиниць України (мовляв, щоб ми, українці, не намагалися отримати, окрім громадянства України, ще й громадянство Вінницької, Житомирської, Черкаської та інших областей).

Але ж після комплексного аналізу законодавства стає очевидним, що Конституція України у статті 4 передбачає неможливість громадянам України одночасно мати громадянство іншої держави.

Так, наприклад, Законом України "Про громадянство України" (стаття 19) передбачаються підстави втрати громадянства. Однією з таких підстав є добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави (ми маємо вже кілька десятків Указів, відповідно до яких громадяни України позбавлені українського громадянства за "другий паспорт").

Автори законопроєкту, також нагадую вам, що Головне науково-експертне управління ВРУ ще у січні 2020 року попередило вас, що будь-яка легалізація подвійного (множинного) громадянства шляхом прийняття певних законодавчих приписів можлива лише після відповідного уточнення приписів Основного Закону України.

Якщо ви не забули, трактує норми Конституції України виключно Конституційний суд.

Було б ознакою вашого професіоналізму, якби ви спочатку направили звернення до Конституційного суду щодо відповідності президентської ініціативи букві Основного закону.

Адже Конституція не розшифровує точне значення словосполучення "єдине громадянство".

Чому цього не було зроблено? Тому що, швидше за все, ідея з кількома паспортами буде визнана неконституційною.

У регламентному порядку змінюйте Конституцію і ніякий проблем не виникатиме. Чи хочеться нашвидкуруч і через "аби як"?