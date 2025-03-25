Законопроект о расширении прав Нацгвардии на применение силы сняли с повестки дня Рады

Законопроект №10311 о праве на применение силы для военнослужащих Национальной гвардии Украины был снят с повестки дня Верховной Рады. Ранее этот документ вызвал возмущение и беспокойство среди украинцев, так как в нем говорится в частности об использовании огнестрельного оружия и слезоточивого газа против гражданских.

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Об этом 24 марта сообщили народные депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк . "Да, о скандальном законопроекте #10311: действительно есть проблема с ним; действительно сняли с повестки дня; в конспирологию здесь не верю. Откровенно, все нормально понимали что надо доработать; не думаю что в этом созыве примем. Как минимум не в такой редакции", – написал последний.

При этом председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин отметил, что законопроект был снят с повестки дня Совета на текущую неделю (24-30 марта).

Добавим, что утром 24 марта в ВР прокомментировали законопроект №10311, отметив, что он не только расширяет полномочия Национальной гвардии Украины, но и устанавливает четкие пределы их применения, "обеспечивая баланс между необходимостью поддержания общественного порядка и защитой прав человека".

Несколько дней назад правоохранительный комитет Верховной Рады утвердил этот законопроект. Тогда в "Центре противодействия коррупции" заявляли, что некоторые положения документа "очень напоминают так называемые законы 16 января" 2014 – тогда их с нарушением процедуры приняла Верховная Рада во время Революции достоинства.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащим Национальной гвардии хотят разрешить применять оружие против гражданских во время массовых беспорядков. Эта тема вызвала возмущение среди пользователей сети.

В МВД заявили, что законопроект №10311 не расширяет, а упорядочивает полномочия Национальной гвардии Украины. Фактически все, что сейчас предлагается этим документом, – это прописать на уровне профильного закона границы и основания применения мер принуждения и некоторые другие положения, уже предусмотренные на подзаконном уровне и рассеянные в других законах.

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