Законопроект о расширении прав Нацгвардии на применение силы: в МВД прояснили спорные нюансы

Законопроект №10311 не расширяет, а упорядочивает полномочия Национальной гвардии Украины. Фактически все, что сейчас предлагается этим документом, – это прописать на уровне профильного закона границы и основания применения мер принуждения и некоторые другие положения, уже предусмотренные на подзаконном уровне и распорошенные в других законах.

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На сайте МВД отмечается, что нацгвардейцы и раньше могли (и могут сейчас) применять физическое влияние, специальные средства (резиновые дубинки, электрошоковые устройства), принудительную остановку транспорта, а также оружие, вооружение и боевую технику для выполнения своих задач и функций. Но сейчас правовые нормы для нацгвардейцев собраны не в одном документе, а многих разных, в частности в:

– законе Украины "О Национальной полиции";

– постановлении Кабинета министров "Об утверждении перечня и правил применения специальных средств военнослужащими Национальной гвардии при выполнении служебных задач";

– боевом уставе Сухопутных войск ВСУ;

– других инструкциями и приказах министерств и ведомств, входящих в состав Сил безопасности и обороны Украины.

"Соответственно, военнослужащий НГУ должен использовать нормы многих нормативно-правовых документов одновременно и пользоваться законами, регулирующими деятельность других структур. В проекте закона №10311 предлагается их унификация в одном законе, регулирующем деятельность Национальной гвардии", – пояснила пресс-служба.

Проект закона № 10311 внесен в Верховную Раду еще в декабре 2023 года; рассмотрен в первом чтении и принят за основу в мае 2024 года.

5 марта 2025-го этот документ был рассмотрен и поддержан в Комитете ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности в рамках его подготовки ко второму чтению.

Добавим, что законопроект также предлагает усовершенствовать регулирование функций и полномочий Нацгвардии относительно:

– применения военнослужащими НГУ средств радиоэлектронной борьбы с целью противодействия воздушным целям противника;

– применения БПЛА, в том числе их вооружения;

– сопровождения и доставки досрочно освобожденных лиц из мест лишения свободы в ТЦК, которые изъявили желание проходить военную службу (на сегодняшний день в Уголовном кодексе (статья 81-1) это уже предусмотрено, но этим законопроектом предлагается урегулировать указанные полномочия в базовом законе об НГУ);

– перевозки военнопленных с мест их содержания (лагерей, участков) к месту передачи и их охрана при перевозке (в настоящее время этот вопрос урегулирован на подзаконном уровне правительственным постановлением от 05.04.2022 № 413);

– конвоирования арестованных и осужденных к местам их содержания, судов и т.п., в том числе с целью исполнения решения суда об их экстрадиции (эта функция уже предусмотрена как временная в переходных положениях закона НГУ, а законопроектом предлагается наделить НГУ этой функцией на постоянной основе);

– охраны и обороны важных государственных объектов, специальных грузов, органов военного управления, воинских частей.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Наказание будет касаться работников ТЦК и членов военно-врачебных комиссий.

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