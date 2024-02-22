Законопроект о лоббировании не выведет лоббистов из тени, его нужно доработать – СМИ

На этой неделе в Верховной Раде планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о лоббизме, который был принят в январе. Но против проекта в нынешней редакции выступили более 250 НГО со всей страны – потому что он усиливает давление на общественность, но в то же время не стимулирует выход лоббистов "из тени".

Об этом говорится в материале NV.

Проектом предусматривается, что антикоррупционное агентство НАПК приобретает новые полномочия, как оператор реестра лоббистов, и становится своеобразным надзирателем за соблюдением правил добропорядочного лоббирования. Но против этого выступили Transparency International Ukraine, Гражданская сеть ОПОРА, Фонд DEJURE, Международный фонд "Возрождение" и даже скаутская организация Пласт. В совместном обращении они заявили, что консультации НАПК с общественным сектором проводились только формально, а большинство замечаний Совета Европы по проекту закона от НАПК не учли.

"Сотни тысяч общественных объединений были бы вынуждены регистрироваться перед тем, как вносить какие-либо предложения органам власти", – пояснил NV Бизнес Максим Лациба, эксперт Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ).

В регионах это может привести к крайностям, когда местные элиты использовали бы этот закон как стену, чтобы оградиться от общественных объединений и принимать какие-либо решения вопреки интересам общества, указывает издание.

Кроме того, общественные объединения подчеркнули: наряду с попытками ввести реестр НГО, для самих представителей власти не предусмотрены никакие санкции за несообщение о коммуникации с лоббистами. Ведь европараламентарии и министры стран ЕС декларируют встречи с лоббистами, последние поступают так же. Такого принципа в украинской редакции закона о лоббировании нет", – отмечает NV.

Принятый в таком виде закон не способен вывести лоббистов из тени, уверены опрошенные изданием эксперты, потому что представители власти не желают предоставлять специальные инструменты, ради которых лоббисты захотят добровольно зарегистрировать свой статус. А это – получение информации о разработке нормативно-правого акта, приглашении на профильные совещания или встречи с представителями органов власти.

"К первому чтению подали 1,3 тыс. правок, и большая часть из них имела целью дальнейшее притеснение общественных организаций. В то же время, предложения правительства и НАПК не регулируют деятельность теневых лоббистов. К примеру, многочисленных советников Офиса президента", – резюмирует издание.