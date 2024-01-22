Как поведало известное американское издание The Hill, делегация руководителей комитетов по иностранным делам парламентов Канады, Великобритании, Франции, Испании, Чехии и Литвы сообщила конгрессменам, что Европа и Канада не поддержат США в их неизбежном столкновении с КНР за Тайвань, если Америка не поддержит Украину в её войне с россией.

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Такое сумасшедшее поднятие ставок, как и вообще откровенный шантаж Соединённых Штатов Европой, ещё и вместе с Канадой, причём на таком уровне, — это что-то невероятное. Не дадите Украине победить — останетесь один на один с Китаем!

Прежде всего, конечно, речь шла о решении Конгресса о предоставлении Украине помощи в размере 61 млрд, которого уже давно ожидает Белый дом. Но не только об этом. Европа и Канада, похоже, в принципе взбунтовались против влияния Трампа. Уже даже не только ради Украины — ради и себя тоже. Ибо он их похоронит.

Не стоит, конечно, этот коллективный демарш переоценивать, но и недооценивать также не стоит. Ведь такого ещё не было. Запахло жареным. Сделает ли Трамп Америку "великой снова" — ещё вопрос, а вот одинокой — таки сделает. Это обратная сторона изоляционизма.

И заодно — на несколько другую тему. ДеСантис снял свою кандидатуру в пользу Трампа, но он, говоря языком Навального, не бутерброд, чтоб кому-то передавать. Согласен с теми экспертами, которые считают, что львиная доля сторонников бывшего кандидата отдадут голоса не Трампу, поскольку искали ему в ДеСантисе альтернативу, а будут голосовать за "нашу" Никки Хейли.