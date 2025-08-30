Мордор "зачищает" Украину, ведь рано или поздно здесь будут выборы. Было бы весьма странно, если бы он, вмешиваясь по всему миру, для Украины сделал бы исключение.

Соответствующие "специалисты" в России - на каждом уровне: от шпаны до "президента". Метода - разнообразна, на любой вкус, включая вкус диоксина или полония. Кстати, если смогли 19 лет назад в центре Лондона, смогли и во Львове.

Такая там страна. Где даже президент-"либерал" искал в своё время преемника исключительно среди кадров ФСБ (Примаков, Степашин, Путин, на котором и остановился). Так что убийства это способ существования того государства. Как массовые, так и одиночные.

Ну а Герои - не умирают. Проспект Парубия - ещё будет.