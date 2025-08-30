Видео дня
Блог | Заказчик – в Кремле. Ищут только исполнителя
Мордор "зачищает" Украину, ведь рано или поздно здесь будут выборы. Было бы весьма странно, если бы он, вмешиваясь по всему миру, для Украины сделал бы исключение.
Соответствующие "специалисты" в России - на каждом уровне: от шпаны до "президента". Метода - разнообразна, на любой вкус, включая вкус диоксина или полония. Кстати, если смогли 19 лет назад в центре Лондона, смогли и во Львове.
Такая там страна. Где даже президент-"либерал" искал в своё время преемника исключительно среди кадров ФСБ (Примаков, Степашин, Путин, на котором и остановился). Так что убийства это способ существования того государства. Как массовые, так и одиночные.
Ну а Герои - не умирают. Проспект Парубия - ещё будет.
