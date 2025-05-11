Наивно полагать, как думают некоторые персоны, относящие себя к политикам или политологам, что Китай всецело поддерживает россию в ее войне с Украиной. Если бы такое происходило, то мы видели бы совсем другую картину на поле боя. Лидер Китая сделал демонстративный жест в адрес Соединенных Штатов, показывая свое безоговорочное влияние на Москву и лично на Путина. Чего не может сделать Трамп, хотя по военной мощи и экономическому потенциалу Соединенные Штаты пока превосходят Китай и не собираются уступать. У Китая хорошая память в отличии от Трампа и там помнят остров Даманский и другие территориальные проблемы с россией. Продать россии кое-какие товары, имеющие двойное применение, Китай еще может, однако семь подумает прежде чем продать кое-что более серьезное, дабы не попасть под санкции Евросоюза и Америки. Строить заводы в россии Китай тоже не собирается. Ему нужны природные ресурсы и чем больше, тем лучше. У Москвы нет выбора – в Европу и Соединенные Штаты ничего уже не продать, остается один Китай.

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Си приехал в Москву, чтобы порадовать вассала своим присутствием и неважно по какому поводу. За это тоже придется платить. Никакие технологии Путин не получит, он не смог даже увидеть кукиш в кармане у лидера Китая. В Пекине еще не сошли с ума, в отличии от Москвы, чтобы променять Запад на российские пряники. Продать Китаю болото, где кроме лягушек ничего не водилось, как алмазные копи, у Путина не вышло. Он и дальше будет продолжать безуспешно ловить рыбку в мутной воде. Рано или поздно, а скорее – рано, чем поздно, Трамп вынужден будет пойти на уступки Китаю и торговые отношения у них будут восстановлены если не полностью, то существенно. Чтобы понимать экономическую интеграцию Китая в Америке и наоборот, надо хотя бы раз побывать в крупнейших университетах Америки и увидеть своими глазами – сколько там учится китайских студентов. Это небо и земля в сравнении с Москвой и Петербургом. Вот и ответ на простой вопрос – "с чего начинается Родина?"