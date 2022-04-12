Кремль лихорадочно ищет, кому можно объявить войну до 9 мая. Основная причина – проблемы с мобилизацией резервистов по системе "БАРС". Они отказываются ехать воевать в Украину, ссылаясь на то, что война не объявлена и они подписывались только на участие в учениях, а не в "военной операции". Причина основная, но не единственная. Кремль не может ввести в рф военное положение без объявления кому-то войны, а без военного положения он не может вести легально мобилизацию, конфисковать автотранспорт у частных предприятий и населения и многое другое. Кремль ощущает серьёзный дискомфорт из-за того, что объявил Украине не войну, а "военную операцию", что в российском языке войной не является.

Кремль может легко избавиться от этого дискомфорта и развязать себе руки, если объявит рф о военном положении. Но для этого надо, чтобы она сама объявила кому-то войну или кто-нибудь объявил войну ей. Произойти это должно не позже 9 мая, чтобы не пропал самый главный день российского пиара. Можно и позже, но пропагандистский и мобилизационный эффект будет безвозвратно утерян. Такие даты как 12 июня – день объявления РСФСР своего суверенитета от СССР и 22 июня – день начала Гитлером военной операции против СССР из-за угрозы его нападения на Третий Рейх, этим эффектом не обладают. Поэтому Кремлю надо спешить и искать, кому объявить войну до 9 мая.

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Крайне соблазнительно объявить войну НАТО или, по крайней мере, одним только США. Но проблема в том, что по всем российским стандартам это НАТО и США должны объявить войну рф, а не наоборот. Вредное НАТО, сколько Кремль не уговаривает, упорно отвечает, что ищет с ним диалог, а не войну, и нападать не собирается, несмотря на два месяца войны россии с Украиной. Эту несговорчивость можно игнорировать и сказать, НАТО планирует напасть и россия лишь наносит ему превентивный удар, но возникают две трудности. Одна преодолимая – большинство россиян поверит Кремлю, что так всё и было. Но вторая будет труднопреодолимой – воевать с НАТО придётся, несмотря на его отказ воевать. Как, чем и где воевать в данный момент с НАТО пока смутно представляют даже в генштабе россии.

У Кремля и генштаба, разумеется, есть старый план устрашающих ядерных ударов по столицам стран Европы, но возникают две проблемы. Первая, число таких столиц после 1991 г. выросло, следовательно, надо нацеливать ракеты ещё на Варшаву, Прагу и Братиславу, а не только на Париж, Рим и Лондон. Вторая, Европа может не испугаться, и нанести ответный или упреждающий ракетный удар сразу, как только россия объявит перед 9 мая войну ей и НАТО. Но в этом случае парад 9 мая в москве не состоится из-за отсутствия кремля, мавзолея и самой Красной площади. Поэтому войну НАТО логично объявлять только через пять минут после пуска ядерных ракет, но тогда не стоит заморачиваться парадом с его мобилизующим эффектом и всем тем, что сейчас так напрягает Кремль.

Объявить войну НАТО и ничего после этого не делать, кроме как отправить всех воевать в Украину, тоже не получится, так как НАТО устало от двусмысленностей российского языка. НАТО не понимает, чем "военная операция" против суверенного государства отличается от объявления ему войны. НАТО проще уже пережить ядерную войну и похоронить россию, чем блуждать по закоулкам её тёмного языка. Объявление войны НАТО и нападение в третий раз на Украину, уже официальное и без всяких уточнений, насколько это вообще возможно в российском языке, будет также означать, что россия разрешила ей вступить в НАТО. В этом случает НАТО ничего другого не останется, как через час принять Украину в Альянс, раз россия столь настойчиво требует этого. Ещё через час можно будет объявить о мобилизации в НАТО по статье 5 его устава.

Но объявить войну НАТО и в третий раз напасть на Украину, пусть и совсем официально, – переварить такое будет сложно даже русскому уму, привыкшему ко всему. Русский ум успел привыкнуть к тому, что россия восемь лет воюет, но как бы не воюет с Украиной, и его это не сильно затрагивает. Он успел свыкнуться и с тем, что россия с 24 февраля воюет с Украиной в рамках какой-то операции, но его это прямо не касается. Но объявлять каждые два месяца войну Украине и привлекать к участию в ней всё больше и больше россиян – это начинает напрягать даже гибкий русский ум.

В результате в Кремле бьются над проблемой, как перевести "военную операцию" против Украины в статус войны с Украиной, чтобы развязать себе руки для легальной мобилизации, конфискаций и всего остального. При этом нужно соблюсти два условия. Первое – подвести идейное основание. Второе – сделать так, чтобы это выглядело как нападение Украины на рф.

С первым у них всё нормально. Украинцы – это потомки тех советских нацистов, которые приветствовали телеграмму Сталина от имени СССР с поздравлениями Гитлеру в связи со взятием Парижа и разгромом французских империалистов братскими немецкими национал-социалистами. Нацистами украинцы будут до тех пор, пока существует россия.

Со вторым у Кремля сложности, так как 24 февраля, а раннее 20 февраля 2014 г., россия объявляла разные "военные операции" в Украине, а не наоборот. Поэтому непременно нужно, чтобы в третий раз уже Украина как-нибудь напала на россию. Тогда можно будет устроить всероссийское караоке "Вставай, страна огромная", объявить "священную оборонительную" войну Украине и всеобщую мобилизацию. Но есть две маленькие проблемки. Первая, надо уговорить Украину напасть до 9 мая, иначе будет утерян мобилизующий эффект единения с предками, но и не раньше 24 апреля – православной Пасхи, так как этот эффект будет смазан. Вторая проблемка – как уговорить Японию не отключать караоке по всей рф до 9 мая. Иначе всё пропало, так как клубные духовые оркестры давно сняты с довольствия, трубы пропиты, а хоровое пение под фонограмму из автомобиля с динамиком не даёт эффект живой музыки.

Но есть и большая проблема: нападение Украины на россию в процессе проводимой той "военной операции" против Украины выглядит поражением непобедимой российской армии в этой операции и попадает в разряд создания и распространения фейков об этой армии и её операции. Если российская армия непобедимая, то почему гремят взрывы в Белгородской и Курской областях. Возможны два ответа: или непобедимая армия это фейк, и тогда всех под суд, или взрывы это фейк, и тогда всех опять под суд за разглашение государственной тайны о тайных спецоперациях спецслужб рф. Обвинить в них ракеты НАТО и объявить ему войну нельзя не только по указанным выше причинам, но и поскольку повреждённые объекты не достойны внимания ракет НАТО. Иначе придётся объявить фейком и военную мощь НАТО, но тогда посыплется вся концепция.

В результате у Кремля остаётся один приемлемый для него вариант – Украина должна срочно напасть на кого-то маленького и слабенького, а россия за него вступиться. Самый подходящий кандидат – анклав контрабандистов в Приднестровье, почему СМИ россии и её спецслужбы стали опять будировать эту тему. Но она выглядит весьма безнадёжно по ряду причин.

Более перспективной темой некоторые в Кремле видят организацию военного конфликта Беларуси с Польшей и двигаются в этом направлении. Нападение на польских пограничников вечером 9 апреля лицами в белорусской военной форме возле села Дубиче-Церковне с целью втолкнуть группу ближневосточных мигрантов – первый шаг этой операции. Вторым стало заявление Минска о якобы обстреле поляками в ночь с 10 на 11 апреля белорусского пункта пропуска "Песчатка".

После возвращения лукашенко из Благовещенска, где он 12 апреля на встрече с путиным получил накачку, число таких инцидентов будет расти, создавая почву для новой "военной операции" Кремля. О степени накачки лукашенко можно судить по его фразам "резня в Буче – это спецоперация англичан" и "Если бы россия хоть чуть-чуть опоздала со спецоперацией, Запад бы нанёс по ней сокрушительный удар". Почему этот сокрушительный удар по россии до сих пор не нанесен и в чём он заключался, лукашенко не объяснил. Накачать лукашенко такой дрянью можно было бы и в Москве, но в целях совместного пиара на космонавтике и на Гагарине с Терешковой, обнуляющей сроки путину, сделали это в Уссурийском крае.

Кремль мастерит себе обоснование под новую "военную операцию" по защите Беларуси от якобы нападения на неё "Запада", в частности Польши. Проводить её будет лукашенко по той же схеме, как две фиктивные "республики" восемь лет воевали с Украиной. Это избавляет от второго за два месяца объявления войны Украине и всех проблем, связанных с переводом "военной операции" в статус войны.

Это также позволит не просто объявить "священную оборонительную" войну по защите Беларуси от удара "Запада", не объявляя при этом войну НАТО, но и легально мобилизовать на неё население рф под майское караоке. Военное положение в рф будет объявлено, но без объявления войны кому-то конкретно. Кремль объявит войну абстрактному "Западу" для предотвращения его удара, защиты диктатуры лукашенко, памяти предков и ещё чего-то, но конкретно нападёт на Польшу под флагом Белорусской ССР. Под своим флагом армия рф и сейчас стесняется воевать в Украине. К участию в этой войне, пусть символичному, россия постарается привлечь и всех членов ОДКБ. Госдума 6 апреля склепала под это юридическую базу, объявив: ОДКБ может вести военные действия как единое целое по мандату ООН. Для Кремля эта "оборонительная" война станет также мотивом вторгнуться из Брестской области на Волынь, чтобы перерезать снабжение Вооружённым силам Украины.

Наиболее реальный срок начала вторжения между 24 апреля и 6-7 мая. Ни одна церковь не рекомендует начинать что-либо важное и длительное в канун Пасхи. Поэтому и провались в 2014 г. вылазка Гиркина в Славянске, предпринятая за неделю до Пасхи. В Кремле это учли и осторожничают.