'Заберите своих людей из Украины, Кремль проиграл': Резников обратился к башкирам

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал обращение к башкирскому народу, населяющему российскую Республику Башкортостан. Он обратил внимание, что их потери на войне в Украине – одни из самых больших, хотя это не имеет никакого смысла, и призвал лидеров региона забрать своих людей из нашего государства.

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Соответствующий текст министр опубликовал на сайте "Интерфакс". Он подчеркнул, что башкиры – одна из самых многочисленных народностей в России, однако по качеству жизни она занимает 20-е место, и дальше ситуация только ухудшится.

"Башкирия делит 4-5 место среди всех регионов РФ по количеству погибших в Украине солдат оккупационной армии Кремля. И занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Безвозвратные потери за 4 месяца 2023-го значительно превысили количество за весь 2022", – привел данные украинский чиновник, добавив, что количество погибших, пропавших без вести или ставших инвалидами солдат идет на тысячи.

Он задал башкирам риторический вопрос: за что они гибнут в Украине – вдали от своего дома? Резников акцентировал, что население Башкирии – не враги Украины, а украинцы, со своей стороны, никак не нарушают права башкиров, не посягают на их территории и не присваивают их богатства.

"Все это делают другие люди. И они живут не в Украине. А в Москве", – подчеркнул министр.

Он объяснил, что украинцы сражаются за свое и хотят жить свободно.

"Итак, за что умирают башкирские юноши и мужчины в Украине, в частности – из батальона имени Шаймуратова? Они погибнут – и у башкиров станет в России больше прав? Нет. Вы отправите ваших людей на смерть и получите больше уважения для башкирского народа? Нет. Вы их похороните, и станет больше уроков башкирского языка в школах? Нет", – заверил Резников, добавив, что жертвы в Украине не улучшат их ситуацию.

Он убежден, что изменить ситуацию для башкиров можно только "если бороться за это не в Украине – а в России против Кремля".

"Заберите своих людей из Украины. Отдайте нам военных преступников. И тогда мы станем союзниками по строительству лучшего будущего для наших народов", – обратился Резников к жителям Башкирии.

Он подчеркнул: "Кремль уже проиграл эту войну. Совместно мы заставим его отказаться от имперских амбиций. Чем раньше это произойдет – тем больше жизней удастся спасти. И тем раньше удастся встать на путь творения".

Напомним: ранее Резников сообщил, что российские войска ежедневно теряют под Бахмутом по батальону в сутки. В боях на Бахмутском направлении враг убитыми и ранеными потерял до 70 тысяч захватчиков. По словам чиновника, благодаря защитникам Бахмута у врага нет возможности пойти в наступление на других участках фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Резников заявил, что ключевой потребностью Украины в условиях постоянных ударов со стороны российских оккупантов остаются противоракетные и противовоздушные системы. Именно новую партию этих установок будет просить Киев уже на следующем саммите в формате "Рамштайн";

– также министр намекнул, что современные американские истребители F-16 уже осенью будут защищать украинское небо и заявил о рождении "новой реактивной коалиции".

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