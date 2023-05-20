Резников анонсировал новый 'Рамштайн' и озвучил приоритеры Украины

Глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что ключевой потребностью Украины в условиях постоянных ударов со стороны российских оккупантов остаются противоракетные и противовоздушные системы. Именно новую партию этих установок будет просить Киев уже на следующем саммите в формате "Рамштайн".

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Это уже будет 12-я встреча министров обороны стран-союзников Украины. А состоится он, по сообщению Резникова в Facebook, уже на следующей неделе.

"Наземные системы – от ПЗРК мощных батарей - и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе", – заметил чиновник.

Напомним, что Резников уже называл противовоздушную оборону главным приоритетом нашего государства в условиях военных действий. Поддержка нашей ПВО означает безопасность по всей стране, поскольку "прилететь может куда угодно".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский, который находится в Хиросиме в рамках саммита "Большой семерки", рассказал о первых результатах переговоров с партнерами из ключевых государств. Украине удалось заручиться усиленной поддержкой в виде новых оборонительных систем, боевой техники и самолетов.