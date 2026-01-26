За месяц войны в Украине армия РФ потеряла больше, чем советская армия за десять лет войны в Афганистане, – Зеленский

В течение декабря 2025 года оккупационная армия РФ потеряла в Украине 35 тысяч солдат. Статистика за месяц является показательной: она вдвое больше, чем потери советских войск за 10 лет войны в Афганистане.

На этот факт указал президент Владимир Зеленский, который 26 января встретился с украинскими воинами во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы". Выступление опубликовано на сайте ОП.

Потери РФ уже значительные, но их нужно увеличить

Глава государства сообщил, что сейчас более 80% вражеских целей уничтожаются с помощью БПЛА. И абсолютное большинство дронов являются отечественными. "Это очень приятно, что это дроны украинского производства", – сказал он.

За 2025 год беспилотниками было поражено 819 тысяч 737 целей. "Мы четко фиксируем каждое поражение", – отметил президент.

"И также есть у нас баллы за каждое поражение – вы это знаете на личном примере. Наша бонусная система электронных баллов работает на масштабирование результатов защиты", – обратился он к защитникам.

Зеленский рассказал, что за прошлый месяц – декабрь 2025-го – украинские подразделения достигли результата в виде 35 тысяч уничтоженных оккупантов.

"Спасибо вам за этот результат. Это убитые, тяжелораненые оккупанты. Очень интересный пример. За 10 лет войны в Афганистане советская армия потеряла вдвое меньше, чем россияне потеряли за один месяц этой войны. Вот такая разница. Такая страшная война и вот такие вы. Вы действительно герои, вы действительно молодцы", – сказал президент.

Кремлевская пропаганда делает вид, что потери якобы не волнуют РФ. Но здесь речь идет даже "не о волнении", а о влиянии на практике.

Задача для Украины – обеспечить такой уровень уничтожения захватчиков, когда потери станут больше, чем объем пополнения, которое противник ежемесячно может отправлять в войска. Зеленский убежден, что это реалистичная задача.

"Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц – это оптимальный уровень. Это задача сложная, безусловно, но тем не менее – это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего они воюют", – заявил он.

Украине жизненно необходимо лидерство в технологиях

Также глава государства отметил роль технологий в современной войне. По его словам, Украина должна сохранять лидерство и побеждать в каждом цикле их развития, быстро реагировать на новые вызовы и прогнозировать следующие этапы технологической войны.

"Но и к сегодняшнему нашему уровню было также непросто прийти. И Украина это сделала. И мы все вместе это сделали. Должны обеспечить Украине неизменное технологическое лидерство. А значит, еще большую эффективность разработчиков, еще большую эффективность всех производителей наших дронов. Еще большую эффективность нашей "Линии дронов", ваших подразделений. Еще большую эффективность каждого подразделения, которое работает с дронами, с технологиями, работает со всеми элементами этой войны.

Выполнить все это означает гарантировать Украине жизнь. Я уверен, все это будет", – подытожил президент.

