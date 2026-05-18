Украинцам не будут платить пенсию: без выполнения каких условий не выйдет получать выплату в Польше

Проживающие в Польше украинцы могут рассчитывать на получение местной минимальной пенсии. Однако только при соответствии ряду условий – без этого надеяться на выплату не стоит. К таким условиям относится достаточный стаж уплаты взносов.

Об этом сообщает in Poland. Там отмечают:

Нужно уплатить хотя бы 1 пенсионный взнос в Учреждение социального страхования Польши (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS).

Т.е., официально проработать 1 месяц.

Другое условие – пребывание в пенсионном возрасте. При этом подчеркивается: для женщин и мужчин установлены разные возрастные пороги для выполнения вышеуказанных условий. Так:

Пенсионным возрастом является 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Минимальный страховой стаж составляет не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Третье требование – проживание в Польше. Если же пенсионер покинет страну и вернется жить в Украине, право на віплату будет утрачено.

"Факт обитания в Польше проверяется ZUS. Если учреждение обнаружит какие-либо нарушения в этом вопросе, оно может потребовать возврата полученных выплат", – рассказали авторы материала.

Что происходит на польском рынке труда

Тем временем, на польском рынке труда начал формироваться структурный сдвиг. Так, спрос все больше смещается к работникам физических профессий, тогда как потребность в квалифицированном персонале в ряде других отраслей сокращается.

Как рассказали OBOZ.UA в международной компании по трудоустройству, в первую очередь, сокращение более квалифицированного персонала наблюдается в автомобильной промышленности и торговле. Кроме того, отмечается, существенные увольнения затронули и другие отрасли. В частности:

производство электроприборов;

мебельную отрасль;

перерабатывающую промышленность.

Вместе с тем, отмечается, наиболее динамично в IV квартале 2025 года росли:

логистика;

пищевая промышленность;

HoReCa (общественное питание и отели).

При этом подчеркивется: растущий спрос на физический труд в значительной степени покрывается за счет трудовых мигрантов. Ведь "поляки все менее охотно занимают такие вакансии".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на польском рынке труда усиливается разрыв между зарплатами, которые предлагают в различных сегментах экономики страны. К примеру, в феврале-2026 средняя зарплата в пищевой промышленности выросла на 3,62%, а в автомобильной отрасли рост зарплат составил сразу 8,75%.

