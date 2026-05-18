Украинцам не будут платить пенсию: без выполнения каких условий не выйдет получать выплату в Польше
Проживающие в Польше украинцы могут рассчитывать на получение местной минимальной пенсии. Однако только при соответствии ряду условий – без этого надеяться на выплату не стоит. К таким условиям относится достаточный стаж уплаты взносов.
Об этом сообщает in Poland. Там отмечают:
- Нужно уплатить хотя бы 1 пенсионный взнос в Учреждение социального страхования Польши (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS).
- Т.е., официально проработать 1 месяц.
Другое условие – пребывание в пенсионном возрасте. При этом подчеркивается: для женщин и мужчин установлены разные возрастные пороги для выполнения вышеуказанных условий. Так:
- Пенсионным возрастом является 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
- Минимальный страховой стаж составляет не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Третье требование – проживание в Польше. Если же пенсионер покинет страну и вернется жить в Украине, право на віплату будет утрачено.
"Факт обитания в Польше проверяется ZUS. Если учреждение обнаружит какие-либо нарушения в этом вопросе, оно может потребовать возврата полученных выплат", – рассказали авторы материала.
Что происходит на польском рынке труда
Тем временем, на польском рынке труда начал формироваться структурный сдвиг. Так, спрос все больше смещается к работникам физических профессий, тогда как потребность в квалифицированном персонале в ряде других отраслей сокращается.
Как рассказали OBOZ.UA в международной компании по трудоустройству, в первую очередь, сокращение более квалифицированного персонала наблюдается в автомобильной промышленности и торговле. Кроме того, отмечается, существенные увольнения затронули и другие отрасли. В частности:
- производство электроприборов;
- мебельную отрасль;
- перерабатывающую промышленность.
Вместе с тем, отмечается, наиболее динамично в IV квартале 2025 года росли:
- логистика;
- пищевая промышленность;
- HoReCa (общественное питание и отели).
При этом подчеркивется: растущий спрос на физический труд в значительной степени покрывается за счет трудовых мигрантов. Ведь "поляки все менее охотно занимают такие вакансии".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на польском рынке труда усиливается разрыв между зарплатами, которые предлагают в различных сегментах экономики страны. К примеру, в феврале-2026 средняя зарплата в пищевой промышленности выросла на 3,62%, а в автомобильной отрасли рост зарплат составил сразу 8,75%.
