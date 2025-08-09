В українців черговий шок. Ми лягали спати з повідомленням, що зустріч Президента Трампа з вбивцею відбудеться в Римі, але прокинулись з новиною про переговори на Алясці 15 серпня. Помічник фюрера Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ підтвердив факт підготовки такої зустрічі з "близьким сусідом". Під час брифінгу Президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план передбачає повернення Україні частини територій та взаємний обмін земель із Росією.

"Частина територій повернеться, частина зміниться місцями. Очікується деяка зміна територій", – зазначив він. Також Президент США запевнив, що над цим вже працюють представники рф і України. І ось саме тут у нас починає закіпати мозок. Як Трамп може таке заявляти? Чи можна обговорювати "мирний план" з путіним без України? Як можна вимагати від України порушити Конституцію і віддати свої землі? За що воюють українці?

Аляска - цікаве місце зустрічі для представників США і рф. Мабуть, це єдине свідчення "найкращого бізнесу" для США. Може б Трамп міняв Аляску на щось, а не приторговував Україною?

Впевнений, що жодна українська влада не підписала б нічого, де йшлося б про "заміну і перестановку територій". Це злочин! Поставити свій підпис під чимось подібним - це підписати собі смертний вирок!

Президенту Трампу треба також нагадати про те, що будь-які угоди, які укладаються під тиском, недійсні. Трамп - це бульдозер без

IQ. Сама зустріч з путіним - це велика помилка, зайве свідчення того, що путін і Трамп однакові. Без моралі, цінностей, додержання норм міжнародного права… А якже з ордером МКС на арешт вбивці? Трамп на це плювати хотів, звісно… Кремлівський таки дотис, йому треба хоч руку потиснути, свіжу фотографію зробити…

До обіцяної зустрічі ще тиждень. З балаболством Трампа - це ще одне життя. Все ще може змінитися 100 разів. Краще аби Маск забезпечив би їм зустріч в космосі. Жодна нормальна людина не здатна витримувати словесну маячню з обох сторін.

Біда в тому, що люди продовжують гинути і кожен українець чекає завершення війни. Але кінця не видно! Дії Трампа тільки продовжують війну і приведуть її на поріг США.

Україна має перемогти, а не замиритися!