Блог | Николай Томенко: За что получили премии "интенсивно работающие" депутаты "воюющей" Верховной Рады

Тут днями ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що 396 депутатів за січень 2023 року отримали надбавку за "ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРАЦІ" в розмірі біля 50 тисяч гривень. З огляду на закритий характер роботи Верховної Ради, яку депутати пафосну називають "воюючою", вирішив перевірити, що означає "інтенсивна праця" в парламентському значенні.

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Отож у відповідності із повідомленнями про розгляд питань та голосування у пленарному режимі (дивись сайт ВР) у СІЧНІ 2023 року відбулися… аж ДВА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ 12 і 13 січня. 12 січня депутати працювали з 12-58 до 15-55, а 13 січня з 10-21 до 13-33.

За інтенсивно-працюючий січень відбулися засідання лише у кількох комітетах і то, у більшості випадків, онлайн. Як відомо, у нинішній Верховній Раді створено та діють 23 Комітети. Решта інтенсиву пов‘язані із "цитатами великих про війну", які розміщені на офіційному сайті парламенту. Щоправда треба відзначити, що багато депутатів інтенсивно переконували владу і простий народ Таїланду, В’єтнаму, Камбоджі, Об‘єднаних Арабських Еміратів, Монако, Франції, Австрії…у необхідності більш активної допомоги нашій країні. І це факт!

Принагідно інформую, що український народ воюючої країни, зокрема той, що зайнятий у бюджетній сфері освіти та культури, у цьому ж таки січні, здебільшого, перебував на так званому простої, у відпустках за власний рахунок або на 0.5 чи 0.75 ставки з огляду на скорочення бюджетного фінансування в 2023 році.

В той же час нагадую, що представники ВСІХ без винятку фракцій та груп проголосували за бюджет-2023, в якому передбачили 2 МІЛЬЯРДИ 267 МІЛЬЙОНІВ 214,9 тисяч гривень на утримання Верховної Ради України. З цих коштів заплановано виділяти депутатам 53 тисячі 680 гривень як фактичну зарплату та в такій же сумі щомісячну виплату на відшкодування витрат на виконання депутатських повноважень. Окрім цього, кожен депутат має щомісячну виплату для своїх помічників чи помічниць у сумі 78 тисяч 372.8 гривень, 237 тисяч гривен компенсації за оренду житла, відшкодування за відрядження…та міжміські й міські телефонні розмови?! Тож премії, виплати та доплати кожному депутату були ПЕРЕДБАЧЕНІ БЮДЖЕТОМ-2023 року, який ці ж таки депутати назвали справедливо "бюджетом виживання для народу". Однак про себе та правоохоронців і суддів вони подбали належним чином - їхні фактичні СТОТИСЯЧНІ зарплати з преміями та доплатами воююча країна виплачує їм справно і вчасно.

Висновок простий і очевидний:

ВСІ громадяни України, від депутатів і голів ОТГ до пенсіонерів, мусять ОДНАКОВО і СПРАВЕДЛИВО долучитися до ПЕРЕМОГИ над російською ордою військового злочинця Путіна, а премії та доплати за інтенсивну працю владцям, як і всім громадянам, треба виплачувати вже в переможній Україні та за фактично виконану роботу.