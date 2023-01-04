Янукович 7 марта уже ждал в Минске, это был дедлайн Кремля по захвату половины Украины, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что беглый экс-президент Виктор Янукович 7 марта 2022-го уже прилетел в беларусский Минск. Именно к этому дню Россия рассчитывала захватить половину Украины, включая Киев.

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Об этом Данилов сказал во время интервью, которое транслировалось в рамках национального телемарафона "Єдині новини". В украинскую столицу Кремль планировал отправить своих марионеток, которые бы создали новое пророссийское "правительство".

Среди них должен быть и Янукович. 7 марта, по расчетам российских захватчиков, уже должна была быть оккупирована вся левобережная часть Украины, после чего беглого президента должны были транспортировать из Минска в Киев.

Следующим этапом в планах Кремля должен был стать захват всего нашего государства. Россияне надеялись дойти до Львова за 19 дней.

Данилов подчеркнул, что с декабря 2019 года в СНБО "очень-очень мощно" готовились к полномасштабной войне с РФ. "Если бы государство не было готово к войне, то за три-пять дней россияне имели бы тот успех, на который они рассчитывали", – отметил он.

Напомним, что мы писали о том, что "легитимный" находился в Минске, где Кремль готовил его к спецоперации. По одному из сценариев его планировали объявить "президентом Украины".

Это, в частности, подтверждают данные с сайта мониторинга воздушных судов FlightRadar. Частный самолет Dassault Falcon 900С с бортовым номером RA-09617, которым при своем президентстве в Украине пользовался Виктор Янукович, приземлился в аэропорту Минска 7 марта. В Беларусь он вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве в 13:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов сказал, что ни одна западная разведка до полномасштабного вторжения не верила, что Украина выстоит в войне против России. Нашей стране давали не больше нескольких недель.

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