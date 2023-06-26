Единственное различие Сталина и Путина заключается в их отношении к деньгам и богатству. Сталин являлся аскетом, носившим неизменный мундир и не имевший никаких капиталов в западных банках. В хорошей еде и вине он себе не отказывал, однако это детские шалости по сравнению с нынешним обитателем Кремля.

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Такого количества дворцов, яхт, самолетов, автомобилей и миллиардов на западных счетах (по оценкам западных экспертов не менее двухсот) не имел ни один царь России или Генсек КПСС в Советском Союзе. Путин превзошел всех. И в этом его проблема, поскольку терять несметные богатства совсем не хочется. Есть слабая надежда их сохранить и попытаться использовать для спасения своей жизни. Во всем остальном они близнецы-братья. Сталин боялся покушения и никуда не выезжал из Советского Союза. Единственная его поездка в Тегеран в 1943 сопровождалась сверхсекретными распоряжениями и огромным количеством тайн. После этого до самой смерти Сталин сидел в своей Москве и не ездил даже по стране. Такая же участь ждет Путина. Слишком долго жить после этой войны ему все равно не дадут. Умрет ли он своей смертью от инфаркта либо инсульта или насильственной смертью, - неважно, но его время истекает, как в шахматном цейтноте.

Проблема Путина, его окружения и Минобороны РФ заключается в том, что они не готовились ни к затяжной войне с Украиной, ни тем более к войне с НАТО. Менять всю государственную систему с кондачка не получится. Советский Союз смог выстоять против военной машины Вермахта благодаря американскому ленд-лизу, лютым зимам и масштабам страны. Людей тогда не жалели и советская армия потеряла на поле боя в разы больше, чем армия немецких нацистов. Сегодня все повторяется только ровным счетом наоборот – неонацисты и неофашисты теперь одеты в форму российской армии, а ВСУ получила неограниченную поддержку от более чем 50 стран Запада и НАТО. Проблема для Кремля не решается никак, даже если они призовут на помощь Апостола Павла. Нет никаких шансов за год-два поставить на военные рельсы всю промышленность России в условиях жестоких санкций и ограничений. Людские и технические ресурсы России для войны исчерпаются уже к концу этого года. Тотальная мобилизация даст только отрицательный эффект, а ВПК РФ не сможет обеспечить и половину потребностей армии. По щучьему веленью, по путинскому хотенью это только в сказке. Жизнь им преподнесет жестокий урок сермяжной правды.

"Что б они не делали, не идут дела, видно в понедельник их мама родила". Последний козырь, который остался в колоде у Кремля это ТЯО. На этот козырь с валетом, американский Сенат положил свой козырь "дамочкой". Согласно резолюции, внесенной в Сенат США сенаторами Грэмом и Блюменталем, даже провокация с подрывом ЗАЭС будет рассматриваться Соединенными Штатами, как нападение на одну из стран НАТО. Рискнет ли Москва проигнорировать предупреждение Америки? Пока мы не уверены в этом, однако знаем, что НАТО готово к ответным и жестким действиям. Самым лучшим решением проблемы с ЗАЭС было бы вовлечение Президента Турции Эрдогана в процесс усмирения Кремля. Это непростой вопрос дипломатии и правительства, но ничего невозможного нет. Турция должна быть не менее заинтересована в разминировании ЗАЭС, чем Украина или Польша. Это ее национальная безопасность.