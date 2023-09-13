Ядерный шантаж Путина: насколько реальны угрозы Кремля атаковать атомные станции Украины?

С начала полномасштабного вторжения Кремль неоднократно использовал ядерный шантаж, чтобы поднять свою значимость и склонить Запад к переговорам по тем или иным вопросам.

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Очередной виток раскручивания ядерного апокалипсиса состоялся во время экономического форума во Владивостоке. Там президент России Владимир Путин заявил, что "украинская ДРГ, да еще и обученная британскими инструкторами, готовила подрыв АЭС в России". После чего пригрозил "серьёзным ответным ударом" по украинским атомным станциям.

OBOZREVATEL разбирался в том, что стоит за заявлениями Путина об атаках на АЭС Украины.

G20 Путину не указ?

Озвучив придуманный ФСБ очередной фейк о том, что якобы "украинская ДРГ, обучаемая британскими инструкторами по приказу США, готовила подрыв на линии электропередачи в России", кремлевский диктатор заявил, что этим якобы Украина спровоцировала "ответные удары", и начал открыто угрожать, ударами по украинским атомным электростанциям.

"На допросе они показали, что готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают, с чем они играют, или нет? Они нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям? Допускаю, что британские спецслужбы действуют по указанию американцев ", – сказал Путин.

Заявление российского президента состоялось всего через несколько дней после окончания в Индии саммита стран "Большой Двадцатки", в итоговом документе которого говорится "о недопустимости использования ядерного оружия и ядерного шантажа".

Что же, Кремль в очередной раз наплевал на любые мирные инициативы других стран, продемонстрировав свою готовность использовать ядерную тему, если того будет требовать негативно развивающаяся для него ситуация.

Ядерные "страшилки" – любимая "игрушка" российской власти

Надо отметить, что лично Путин не часто прибегает к такой агрессивной риторике. Для этого у него есть ряд одиозных политиков, которые исполняют роль таких себе всадников апокалипсиса, готовых "разнести весь мир в труху в любую минуту". Пожалуй, самый активный среди них сегодня – бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

Последнее его "выступление" состоялось не так давно.

"Наступление украинских войск ведется при прямой поддержке НАТО и его цель – "отторжение части нашей земли". Нам пришлось бы, в силу правил указа президента России "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару", – написал он в своем телеграмм-канале.

В России считают "своей" территорией оккупированный украинский Крым, Донецкую, Луганскую, а также часть районов Херсонской и Запорожской областей, которые были захвачены армией агрессора.

ЗАЭС заминирована и может взорваться в любой момент

В районе Запорожской АЭС усилилась военная активность. За последнюю неделю там были зафиксированы многочисленные взрывы, указывают эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По периметру станции они заметили мины, что в свою очередь "может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности на объекте".

"Эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что в течение последней недели слышали многочисленные взрывы, что свидетельствует о возможном признаке усиления военной активности в регионе, которая также может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности и безопасности на месте", – заявил 8 сентября генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Спустя чуть больше года после того, как МАГАТЭ установило постоянное присутствие на крупнейшей в Европе атомной электростанции, чтобы помочь предотвратить аварию, общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной.

"На станции эксперты наблюдали постоянное присутствие мин между ограждениями по периметру. Однако им до сих пор не предоставили доступ к крышам реакторных блоков 1, 2, 5 и 6. Команда МАГАТЭ также требовала осмотреть все шесть турбинных залов один за другим, чтобы иметь возможность полностью оценить ситуацию на станции. Пока это ходатайство не удовлетворено. Чтобы контролировать соблюдение всех принципов ядерной безопасности, мы должны иметь полный доступ", – констатировал Гросси.

Ядерный шантаж – признак слабости российской власти

"Это стандартная тактика Путина, создающего таким образом для себя более привлекательные переговорные позиции, – говорит глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. – Похоже, что сейчас у него отсутствуют другие аргументы, а значит, он чувствует какую-то угрозу для себя.

Этот очередной шантаж неслучаен и тем более не спровоцирован какими-то мифическими диверсантами. Все эти псевдо-ДРГ – абсолютная чушь. Россияне, начиная с 2014 года, арестовали много несчастных людей с украинским паспортом, которые под пытками признаются в чем угодно. Также РФ раздражает тот факт, что Украина становится более самостоятельной в атомной энергетике. Так, на украинских АЭС начали использовать топливо американской компании Westinghouse. До этого момента мы использовали российское топливо".

По мнению Сергея Кузана, Путин продолжает применять весь спектр ядерного шантажа, который у него имеется.

"Не так давно мы довольно долго говорили о возможности подрыва российскими военными ЗАЭС, которая остается болевой точкой и по сей день. Только кардинальные меры Украины и международные переговорщики смогли остановить россиян на пути к неотвратимым действиям.

Теперь они разыгрывают другую карту – удары по другим украинским атомным станциям. Я считаю, что эта тема появилась неслучайно именно перед началом отопительного сезона. Россияне накапливают ракеты и дроны, чтобы увеличить ракетные обстрелы в осенне-зимний период, а потому проводят кампанию по оправданию своих военных преступлений.

Относительно реакции мирового сообщества на такие действия России, то лидеры ведущих стран четко заявили о невозможности применения ядерного оружия против Украины и проведения атак на ядерные объекты. Их реакция будет очень жесткой. Надеюсь, это все-таки остановит кремлевского диктатора. На Украину его угрозы никак не влияют. Мы и дальше продолжим воевать и освобождать нашу землю", – подчеркивает глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Россиян могут остановить санкции

"Конечно, такие угрозы надо воспринимать всерьез. Однако АЭС достаточно хорошо защищены ПВО, хотя на 100 процентов ничего нельзя "закрыть". Знаю одно, наши ребята приложат все усилия, чтобы защитить такие опасные объекты", – говорит полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, это заявление Путина говорит о том, что у россиян большие проблемы с "прилетами" по их стратегическим объектам, а потому они пытаются напугать ответными ударами по украинским АЭС.

"В нынешней ситуации должны включиться специалисты МАГАТЕ, которые в состоянии ввести санкции против того же Росатома. Это влечет за собой потерю для РФ очень ценного ядерного рынка и десятков миллиардов долларов. Учитывая тот факт, что у них и так с экономикой не все гладко, потеря такого куска бюджета может остановить от удара по станциям. Например, когда россияне уходили с Чернобыльской АЭС, то чуть ли не под запись передавали станцию, такой была реакция мировой ядерной общественности", – подчеркнул Роман Свитан.