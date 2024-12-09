Говорить будут о НАТО: Зеленский планирует в ближайшее время позвонить Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время позвонить по телефону своему американскому коллеге Джо Байдену. Стороны намерены обсудить вопрос, связанный с возможностью получения Украиной приглашения в НАТО.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Президент Украины подчеркнул, что поскольку Байден является главой США, его позиция имеет решающее значение для этого процесса.

"Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий президент США и от его позиции многое зависит", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что в этом контексте нет смысла вести переговоры с Дональдом Трампом, поскольку тот сейчас не находится в Белом доме и его решения не влияют на актуальные вопросы безопасности и сотрудничества Украины с НАТО.

"И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит", – написал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон вечером 7 декабря провели трехстороннюю встречу в Париже, куда иностранные лидеры прибыли по случаю открытия восстановленного собора Парижской Богоматери. После встречи Трамп заявил, что Украина хочет "договариваться" и прекращать "это безумие".

Макрон, со своей стороны, призвал продолжать совместные усилия для мира и безопасности, а Зеленский заявил, что обсудил с Трампом важные вещи на поле боя и глобальную ситуацию, а также подчеркнул, что Украине нужен справедливый и сильный мир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!