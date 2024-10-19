Выступая 17 октября в Брюсселе, Президент Украины Владимир Зеленский упомянул о своем разговоре с Дональдом Трампом в конце сентября. Там Зеленский напомнил Трампу о том, что Украина в свое время добровольно отказалась от ядерного арсенала, третьего в мире по величине. Стремление в НАТО – альтернатива восстановлению ядерного статуса и Украина свой выбор сделала в пользу НАТО. Этот фрагмент речи был публично воспринят в виде завуалированной угрозы и России, и Западу, что было усилено тут же подоспевшим инсайдом издания Бильд о готовности Украины создать ядерное оружие в считанные недели. Позже в ОП были вынуждены опровергать такое толкование, уточняя, что речь шла о выборе Украиной вступления в НАТО, а не о готовности создать ядерную бомбу.

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Тем не менее, версия с "ядерной угрозой" Зеленского разлетелась как в украинском сегменте интернета, так и среди зарубежной аудитории, включая западную и российскую. И эффект был довольно интересным. Украинские ресурсы, лидеры мнений, отреагировали в основном позитивно и на само заявление и поддержали идею восстановления ядерного статуса Украины в целом. Среди внутренней аудитории тема возвращения ядерного статуса воспринимается как запрос на справедливость и перекликается с растущим недоверием в сдерживающую силу альянсов и партнерства с другими государствами. Причем, этому активно способствует заискивание отдельных советников и лидеров государств перед российскими ядерными угрозами, восприятие всерьез "судных постов" Медведева в Телеграме.

Что касается реакции россиян, то Кремль немедленно включил свою пропагандистскую машину, направленную на антикриз. Всевозможные пропагандистские помойки и сливные бачки (вроде МИГа России или главы комитета думы по обороне Картаполова) отчаянно бросились успокаивать свое население, просто высмеивать слова Зеленского и, наоборот, делать развернутые публикации, с обоснованием невозможности Украины такое оружие получить по тем или иным причинам. Парадокс в том, что еще недавно Россия заявляла на весь мир о, якобы, подготовке Украиной ядерных провокаций на Запорожской и Курской АЭС, работе по созданию грязной бомбы. Еще в начале полномасштабного вторжения даже упоминали, в виде одной из причин вторжения в Украину, ее намерение начать работу по созданию ядерного оружия. А тут, после слов Зеленского, обо всем этом пропагандисты забыли и ринулись отрабатывать нарратив о том, что никакого ядерного оружия у Украины быть не может и создать его она не способна. Примечательно, что такой нарратив кинулись отрабатывать даже отдельные "либералы" вроде Юлии Латыниной. Зато телеграм-каналы, настроенные не так лояльно к Кремлю и которые были замечены за поддержкой Пригожина в 2023 году, реагируют на эту тему более сдержанно и не так шапкозакидательски.

Независимо от изначального смысла, который Зеленский закладывал в свои слова, общее восприятие их можно обозначит как напоминание о существовании и украинских красных линий. Дерзость этого хода не на шутку Кремль напугала. Именно напугала, о чем свидетельствует риторика их пропагандистов, которая даже перечеркнула их прошлые нарративы. Одно дело распространять банальную пропаганду для внутреннего потребителя, другое дело – риск реально столкнуться с тем, что твоя пропаганда все эти годы об Украине сочиняла.