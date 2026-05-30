'Я здесь, чтобы бороться за мир'. Пастор президента США Дональда Трампа приехал на форум по безопасности в Одессе

В Одессу для участия в третьем Черноморском форуме по безопасности приехал пастор американского президента Дональда Трампа Марк Бернс. Цель визита – поддержать Украину и присоединиться к обсуждению мира и безопасности в Украине на площадке BSSF.

Об этом сообщают организаторы Black Sea Security Forum.

По их словам, пастор Дональда Трампа прибыл в Украину специально для участия в Одесском форуме.

"Я здесь, в Украине, чтобы присоединиться к крупнейшему форуму по безопасности в Черноморском регионе. Здесь, в Одессе, вместе с ведущими экспертами, политиками и чиновниками, бороться за мир для Украины – действительно большого и действительно европейского государства", – отметил Марк Бернс.

Добавим, журнал Time назвал Бернса "главным пастором Дональда Трампа" и включил в список 16 людей, которые влияли на президентские выборы в США в 2016-м году. Сам президент США Дональд Трамп неоднократно отмечал, что Бернс "был со мной с самого начала нашего движения Make America Great Again".

Отметим, Black Sea Security Forum – ежегодный международный форум по безопасности, инициатором и председателем которого является народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Третий Черноморский форум по безопасности, который начался 29 мая 2026 года, объединил более 1200 гостей со всего мира, в частности политиков, дипломатов, послов и аналитиков. Как и в 2025 году, Форум посвящен решению наиболее актуальных вызовов безопасности, экономических и политических вызовов в Черноморском регионе.