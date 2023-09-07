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"Я высоко ценю визиты американских партнеров": Зеленский встретился с Блинкеном в Киеве. Фото и видео

Ольга Липич
Новости политики
2 минуты
747
'Я высоко ценю визиты американских партнеров': Зеленский встретился с Блинкеном в Киеве. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве. Основной темой разговора стала дальнейшая поддержка Соединенными Штатами Америки Украины, которая борется с полномасштабным вторжением РФ.

Видео дня

О деталях встречи сообщили в пресс-службе Зеленского. Президент отметил, что обсудил с Блинкеном "все то, что способно помочь нашей защите свободы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда ценит визиты американских партнеров.

"Я высоко ценю визиты американских партнеров": Зеленский встретился с Блинкеном в Киеве. Фото и видео

"Благодарен президенту Байдену, Конгрессу – обеим партиям и всему американскому народу за неизменную поддержку и действительно лидерскую помощь", – отметил украинский лидер.

6 сентября Блинкен посетил Украину уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения России. Зеленский назвал этот визит важным проявлением постоянной поддержки нашей страны и народа со стороны Вашингтона в борьбе с агрессором.

Как отметили в пресс-службе, президент рассказал госсекретарю о ситуации на фронте и оборонных нуждах украинских защитников, в частности, в дальнобойном оружии, артиллерии и бронетехнике.

"Я высоко ценю визиты американских партнеров": Зеленский встретился с Блинкеном в Киеве. Фото и видео

"Учитывая продолжение ракетного террора со стороны России, было отмечено необходимость укрепления способностей Украины в ПВО, ведь создание надежного воздушного щита является залогом развития экономики и сохранения жизней украинцев", – говорится в сообщении.

Также во время встречи были подробно обсуждены дальнейшие пути реализации Украинской формулы мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Киев Блинкен заявил, что ВСУ имеют прогресс в контрнаступлении, и он приехал убедиться, что защитники имеют все необходимое для обороны в долгосрочной перспективе. Кроме того, он подтвердил предоставление Украине США нового пакета помощи.

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