'Я высоко ценю визиты американских партнеров': Зеленский встретился с Блинкеном в Киеве. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве. Основной темой разговора стала дальнейшая поддержка Соединенными Штатами Америки Украины, которая борется с полномасштабным вторжением РФ.

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О деталях встречи сообщили в пресс-службе Зеленского. Президент отметил, что обсудил с Блинкеном "все то, что способно помочь нашей защите свободы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда ценит визиты американских партнеров.

"Благодарен президенту Байдену, Конгрессу – обеим партиям и всему американскому народу за неизменную поддержку и действительно лидерскую помощь", – отметил украинский лидер.

6 сентября Блинкен посетил Украину уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения России. Зеленский назвал этот визит важным проявлением постоянной поддержки нашей страны и народа со стороны Вашингтона в борьбе с агрессором.

Как отметили в пресс-службе, президент рассказал госсекретарю о ситуации на фронте и оборонных нуждах украинских защитников, в частности, в дальнобойном оружии, артиллерии и бронетехнике.

"Учитывая продолжение ракетного террора со стороны России, было отмечено необходимость укрепления способностей Украины в ПВО, ведь создание надежного воздушного щита является залогом развития экономики и сохранения жизней украинцев", – говорится в сообщении.

Также во время встречи были подробно обсуждены дальнейшие пути реализации Украинской формулы мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Киев Блинкен заявил, что ВСУ имеют прогресс в контрнаступлении, и он приехал убедиться, что защитники имеют все необходимое для обороны в долгосрочной перспективе. Кроме того, он подтвердил предоставление Украине США нового пакета помощи.

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