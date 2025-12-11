'Я только за': Зеленский объяснил, почему военным не повысили зарплаты в новом бюджете

Вопросы к украинскому бюджету-2026 есть, в том числе и по выплатам военнослужащим. Однако общие расходы государства в следующем году и так запланированы больше доходов, то есть бюджет является дефицитным.

Украина надеется, что получит дополнительные 45-50 миллиардов долларов, и эта сумма могла бы перекрыть недостаток средств. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в ОП.

"Чрезвычайно сложная задача, которую не решишь просто переброской средств"

Комментируя то, почему военным не будут повышать зарплаты в следующем году, глава государства отметил:

"Да, есть соответствующие вопросы относительно государственного бюджета. Люди на первой линии фронта получают больше денег, мы с вами это прекрасно понимаем. Понятно, что в армии все очень важны. Но увеличение выплат той или иной части военных зависит прежде всего от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь".

По состоянию на начало декабря Киев до сих пор боролся за 45-50 миллиардов долларов на следующий год.

"Они идут на некоторые вещи, не заработные платы. Но все равно мы с вами понимаем, что все это один бюджет, одна корзина. И суммы, которые сейчас есть в бюджете, который критикуют, – это с учетом, что я найду, как покрыть этот дефицит в 45-50 миллиардов долларов. Это имеющийся бюджет еще надо обеспечить", – указал на проблему президент.

То есть если этих дополнительных средств, а именно 45-50 миллиардов долларов, не будет, то даже на имеющийся уровень зарплат военным придется искать деньги "где-то еще внутри этого бюджета".

"Когда вы говорите: давайте еще увеличим, – я только за. Но это плюс еще к этому дефициту. Поэтому это чрезвычайно сложная задача, которую не решишь просто переброской средств. В следующем году будем бороться за соответствующие решения с партнерами", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский уже подписал закон о государственном бюджете Украины на 2026 год. Документ предусматривает доходы в размере 2,9 триллиона гривен, а расходы – 4,9 триллиона, т.е. дефицит составляет 2 триллиона гривен.

– Дефицит планируют компенсировать за счет кредитов и грантов, которые обещают предоставить международные партнеры.

– Отметим, что в принятом нардепами бюджете парламентарии втрое увеличили себе компенсацию расходов на депутатскую деятельность – с одной до трех зарплат в месяц. Если сейчас они получают 60-70 тысяч гривен на "деятельность", то со следующего года эта цифра достигнет около 200 тысяч гривен.

